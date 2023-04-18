Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В МИД России вызвали послов США, Британии и Канады

Послов США, Великобритании и Канады в России вызвали в МИД РФ. Как поясняют в российском внешнеполитическом ведомстве, поводом для вызова послов в МИД стало «грубое вмешательство в дела РФ» и «деятельность, не соответствующая дипстатусу».

«В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады»,— сообщили в министерстве. Какие именно действия иностранных дипломатов МИД счел вмешательством во внутренние дела России, в ведомстве не уточнили.

Накануне, 17 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти будут пресекать действия представителей стран Запада, которые направлены на разжигание вражды в российском обществе, а вовлеченные в эту работу дипломаты могут быть выдворены из России. Это ее заявление стало реакцией на высказывания послов США, Великобритании и Канады в РФ на приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом), которого приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...