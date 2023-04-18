В МИД России вызвали послов США, Британии и Канады

Послов США, Великобритании и Канады в России вызвали в МИД РФ. Как поясняют в российском внешнеполитическом ведомстве, поводом для вызова послов в МИД стало «грубое вмешательство в дела РФ» и «деятельность, не соответствующая дипстатусу».

«В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады»,— сообщили в министерстве. Какие именно действия иностранных дипломатов МИД счел вмешательством во внутренние дела России, в ведомстве не уточнили.

Накануне, 17 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти будут пресекать действия представителей стран Запада, которые направлены на разжигание вражды в российском обществе, а вовлеченные в эту работу дипломаты могут быть выдворены из России. Это ее заявление стало реакцией на высказывания послов США, Великобритании и Канады в РФ на приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом), которого приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Александр Кислов