Посольство РФ раскритиковало комментарии США по приговору Кара-Мурзе

Посольство России в США прокомментировало заявления американской администрации насчет приговора в отношении общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом в список иностранных агентов). Диппредставительство считает это попыткой воздействия на «независимую судебную систему Российской Федерации». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывания МИД Великобритании.

Российские дипломаты призвали США «прекратить грубое систематическое вмешательство в наши внутренние дела и заняться проблемами у себя дома». «В поведении местных властей отчетливо проявляется двуличие политики Вашингтона, который вспоминает о демократических ценностях только при конъюнктурной целесообразности»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Госпожа Захарова отреагировала на требования министерства иностранных дел Великобритании о предоставлении консульского доступа к осужденному. Ведомство пригрозило санкциями в отношении судей. «Правильно ли я понимаю, что это прямая угроза в отношении судей со стороны Даунинг-стрит, а в Форин-офис через несколько лет вспомнили о российском запросе на посещение Скрипалей?»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Ему также запрещено заниматься журналистикой в течение семи лет. Сам господин Кара-Мурза встретил приговор с улыбкой, а послы США, Великобритании и Канады устроили у здания суда импровизированный митинг солидарности с осужденным.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Леонид Уварчев