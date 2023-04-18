Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году вырос в 2,5 раза

Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году превысил $35 млрд. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В основном, конечно, это происходит за счет поставки наших энергоносителей и минеральных удобрений в Индию. Индийские коллеги тоже наращивают объем поставок своей продукции»,— рассказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, также страны работают над созданием условий для взаиморасчетов в национальных валютах.

С начала военной операции на Украине товарооборот Индии и России вырос за счет торговли по транспортному коридору Север—Юг. Это позволило России впервые войти в топ-5 торговых партнеров Индии. В марте The Economic Times сообщала, что Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь индийских товаров в Россию и Европу более быстрым.

Об отношениях стран — в материале «Ъ» «Россия и Индия мечтают поумнеть».

Лаура Кеффер