Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году вырос в 2,5 раза

Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году превысил $35 млрд. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В основном, конечно, это происходит за счет поставки наших энергоносителей и минеральных удобрений в Индию. Индийские коллеги тоже наращивают объем поставок своей продукции»,— рассказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, также страны работают над созданием условий для взаиморасчетов в национальных валютах.

С начала военной операции на Украине товарооборот Индии и России вырос за счет торговли по транспортному коридору Север—Юг. Это позволило России впервые войти в топ-5 торговых партнеров Индии. В марте The Economic Times сообщала, что Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь индийских товаров в Россию и Европу более быстрым.

Об отношениях стран — в материале «Ъ» «Россия и Индия мечтают поумнеть».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...