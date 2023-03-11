Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Товарооборот России и Индии за неполный 2022–2023 финансовый год достиг $39,8 млрд — это рекордный показатель, который позволил России войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Данные Министерства торговли и промышленности Индии проанализировало агентство «РИА Новости».

За десять месяцев в Россию из Индии было ввезено товаров на $2,5 млрд, из России в Индию — на $37,3 млрд. В прошлом финансовом году (с апреля 2021 по март 2022 года) Россия занимала 25-ю позицию в списке крупнейших торговых партнеров Индии, а самый лучший показатель был достигнут в 1997–1998 финансовом году — тогда Россия заняла 16-ю позицию.

Другие крупнейшие торговые партнеры Индии за прошедшие десять месяцев — США ($108,4 млрд), Китай ($95,9 млрд), ОАЭ ($70,2 млрд) и Саудовская Аравия ($44,3 млрд).

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия вытеснила Европу в качестве главного покупателя российской нефти, поставляемой по морю. По сравнению с периодом до 24 февраля Индия увеличила импорт российской нефти в 16 раз. Почти треть нефтяного импорта Индии приходится на сырье из России.

Анастасия Ларина