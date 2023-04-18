Lexus презентовал новое поколение минивэна LM

Компания Lexus представила новое поколение минивэна LM, которое появится в продаже в 2023 году.

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Автомобиль построен на платформе GA-K, которая является разновидностью фирменной платформы TNGA, и стал длиннее, шире и выше предшественника. Кузов выполнен в стиле современных моделей Lexus и менее унифицирован с Toyota Alphard, на базе которого было сделано предыдущее поколение минивэна. Дизайн интерьера соответствует стилю актуальных автомобилей японской марки.

Новый Lexus LM, доступный с 7-местным трехрядным салоном и с 4-местным двухрядным салоном, оснащается цифровой панелью приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами и голосовым ассистентом, акустикой Mark Levinson, раскладными столиками, системой активного шумоподавления, встроенным холодильником, а сиденья с электрорегулировками оснащены обогревом, вентиляцией и массажером. В перегородку между передними сиденьями и салоном может быть встроен 48-дюймовый экран.

В линейку моторов войдут две гибридные силовые установки. 250-сильная версия LM 350h на базе 2,5-литрового атмосферного бензинового мотора и электродвигателя на задней оси, обеспечивающего полный привод E-Four, в сочетании с вариатором. 350-сильная модификация LM 500h оснащена 2,4-литровым бензиновым турбомотором, интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач электромотором и отдельным электромотором на задней оси.

Напомним, первый в истории марки минивэн был представлен весной 2019 года и продавался только в Китае. Новый Lexus LM будет доступен в 60 странах мира.

Максим Вершинин

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