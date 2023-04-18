В Ставрополе объявлен план «Сирена» после ночной перестрелки в городе

Как стало известно «Ъ», в Ставрополе произошла перестрелка в ночь на 18 апреля на парковке возле ресторана «Патио Верона» на улице Космонавтов. После нее в городе был введен план «Сирена», стрелявших пока не нашли.

В управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю по данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям: убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). МВД пока никак не комментировало произошедшее. Судя по размещенным в интернете видео с камер наблюдения, в перестрелке участвовали не менее четырех человек, они скрылись с места преступления на трех машинах: «Ладе Приоре» белого цвета, «Ладе Калине» темного цвета и белом «Рено Логан».

Потерпевший — 33-летний Таулан Лепшоков, находившийся в этот момент в автомобиле «Лада-Веста», с тяжелыми ранениями в области шеи был доставлен в больницу, где скончался. Машина была зарегистрирована на жителя Ставрополя Юнуса Боташева.

Один из очевидцев перестрелки написал в обсуждении, что живет в доме, в котором находится ресторан. Ночью он услышал автоматную очередь, «сначала подумал фейерверк, но звук отличался». Из окна он увидел, как три машины «как втопили, чуть не поврезались друг в друга, и трое мужчин побежали во двор».

Александра Ларинцева, Пятигорск