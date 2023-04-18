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Коммерсантъ FM
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Верховный суд: оскорбления в адрес чиновников в интернете подпадают под статью УК

Верховный суд России разъяснил, что унижающие достоинство высказывания в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадают под статью Уголовного кодекса РФ об оскорблении представителя власти.

«Преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ, состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и профессиональные (служебные) качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме»,— говорится в рассмотренном пленумом Верховного суда проекте постановления «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 УК РФ».

Обязательное условие уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей либо в связи с их исполнением — «публичный характер соответствующих противоправных действий».

Преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ, наказывается штрафом в размере до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Александр Кислов

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