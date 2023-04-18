Екатеринбургского активиста Ярослава Ширшикова задержали за пост о гибели военкора Татарского

Утром 18 апреля в Екатеринбурге задержали известного активиста и пиарщика Ярослава Ширшикова. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, его подозревают в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) за пост в telegram-канале «Гусарская бравада» о гибели военкора Владлена Татарского. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Задержание проходило на квартире активиста. Источник «Ъ-Урал» уточнил, что силовики уже провели обследование по месту жительству и в офисе Ярослава Ширшикова.

Напомним, военный корреспондент и блогер Максим Фомин (известен как Владлен Татарский) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Street Food Bar, в котором у него проходил творческий вечер. Инцидент классифицировали как теракт, возбудив уголовное дело по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1).

После инцидента Ярослав Ширшиков написал, что не испытывает «ни тени печали» по поводу гибели военкора. В посте он также назвал Владлена Татарского «отморозком».

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