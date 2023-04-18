«Вашингтон и Токио хотят вовлечь Европу в антикитайский альянс»

Страны G7 не стали менять потолок цен на российскую нефть, но договорились вытеснить Москву с международного рынка атомной энергетики. В Японии завершилась встреча министров иностранных дел «семерки». Ее участники, по данным СМИ, условились не допустить обхода санкций против России и продолжать поддержку Украины. Были затронуты и другие темы международной политики, в частности, прозвучал призыв к властям Северной Кореи пойти на диалог с южными соседями, а также Японией и США. Также в G7 предостерегли Китай от попыток силовым путем изменить ситуацию вокруг Тайваня. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, удастся ли Вашингтону и Токио убедить остальных членов объединения повернуться на Восток и сконцентрироваться на противостоянии с Пекином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

У «семерки» в этом году ярко выраженное восточное измерение: председательствует в объединении Япония, и она, естественно, пытается сформировать повестку дня в выгодном для себя ключе. И самое главное здесь — убедить партнеров более активно включиться в противостояние с КНР, доказать французам, немцам, британцам и итальянцам, что Тихий океан — это не далекий, чужой регион, а поле геополитической битвы глобального Запада с его самым опасным противником — Китаем, давно поднявшимся с колен и ведущим себя все более вызывающе.

Американцев в этом убеждать не надо. Ключевые члены администрации президента Байдена относятся к китайской угрозе более чем серьезно. Единственное различие между ними заключается в последовательности действий: вплотную заняться Пекином уже сейчас или отложить глобальные разборки с ним на потом, а вначале решить российскую проблему.

А вот с европейцами Вашингтону и Токио предстоит еще много работать. Как показал недавний визит в Пекин президента Франции Эмманюэля Макрона, далеко не все в Старом Свете готовы смотреть на Китай американскими глазами, видеть в нем главного потенциального противника, сокращать торговлю с ним, инвестиции, готовиться к неизбежному столкновению из-за Тайваня и создавать для противодействия «китайскому дракону» региональные военные альянсы.

Макрон ясно дал понять, что не разделяет такой подход. Высказался он на эту тему решительно, как показалось некоторым, излишне категорично, но вполне в духе традиционной французской дипломатии, которая со времен генерала де Голля зачастую бросала вызов США даже по сверхчувствительным вопросам.

Но самое интересное, что в ключевых европейских столицах (лояльные США страны Восточной Европы здесь не в счет) от слов Макрона не отмежевались. А председатель Евросовета Шарль Мишель, один из двух высших руководителей ЕС, подтвердил, что такая точка зрения на континенте весьма популярна.

Встречи G7 в рамках японского председательства, и в особенности майский саммит в Хиросиме, должны дать ответ на вопрос, чья точка зрения возобладает, согласятся ли европейцы встроиться в американо-японскую антикитайскую повестку.

Как это ни парадоксально на первый взгляд, Кремлю сегодня выгоднее, чтобы победил именно американо-японский подход.

Чем больше коллективный Запад будет бороться с Китаем, тем меньше сил, энергии и ресурсов у него останется для противостояния с Москвой на украинском, санкционном и многих других фронтах. И тем меньше колебаний и иллюзий будет испытывать сам Пекин.

Формирование против него единого западного фронта может заставить китайских руководителей более активно и акцентировано поддерживать Москву, вплоть до военных поставок, от которых Пекин, если верить заявлениям официальных лиц, пока воздерживается.

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