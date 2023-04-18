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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Армейские международные игры не будут проводить в 2023 году

В 2023 году не состоятся Армейские международные игры (АрМИ), которые ежегодно проходили в течение восьми лет, сообщил источник ТАСС в военном ведомстве. Он объяснил это тем, что соревнования теперь будут организовывать раз в два года. Ожидается, что следующие игры пройдут в 2024 году.

Другой собеседник российского госагентства сообщил, что решение было принято несколько недель назад. Информацию доводят до заинтересованных сторон. Минобороны не комментировало информацию.

В 2023 году АрМИ планировали провести не только в России, но и ряде других стран, которые в 2022 году выражали готовность к проведению соревнований. АрМИ-2022 прошли в августе на территории 12 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. В них принимали участие больше 260 команд из 35 стран.

Леонид Уварчев

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