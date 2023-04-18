Не сдвинули с мертвой точки

Прокуратура и власти Воронежа предпочли не добиваться ужесточения наказания директору муниципальной администрации городских кладбищ Андрею Хаустову, который недавно получил штраф 70 тыс. руб. за злоупотребления. Местная отраслевая ассоциация попросила надзорное ведомство об обжаловании приговора для его ужесточения и напомнила о выявленных аудиторами еще год назад нарушениях в работе городских кладбищ. Сам господин Хаустов отверг новые претензии и, в свою очередь, обвинил группу частных похоронных бюро в давлении на него ради увеличения доли рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Черноземье», ассоциация предприятий похоронной отрасли Воронежской области обратилась к прокурору Воронежа Роману Лашу с призывом добиться пересмотра приговора по уголовному делу директора МКУ «Администрация городских кладбищ» (АГК) Андрея Хаустова. Советский райсуд 21 марта приговорил его к штрафу в 70 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы). Участники рынка считают, что при пересмотре ему должны как минимум вынести дисквалификацию от профессии, а как максимум — реальный срок.

Чем известна воронежская ассоциации предприятий похоронной отрасли По данным Kartoteka.ru, юрлицо ассоциации предприятий похоронной отрасли Воронежской области, начавшей активно участвовать в конкурентных спорах на местном рынке с 2021 года, было зарегистрировано в 2018-м как ООО «Перит-С». Его единственным бенефициаром был Юрий Катцын, сын Алексея Катцына, в 2000-х и начале 2010-х годов возглавлявшего правопредшественника администрации городских кладбищ МУП «Комбинат специализированного обслуживания». Актуальные учредители ассоциации не раскрываются. Ее президентом выступает Алексей Кусов, один из сыновей трагически погибшего в 2016 году известного детектива и экс-начальника городского отдела по борьбе с организованной преступностью эпохи 90-х Виктора Кусова. Представитель ассоциации — другой его сын.

Заявление ассоциации (копия есть у «Ъ-Черноземье») подписано 27 марта ее представителем Павлом Кусовым. В ассоциацию, по его словам, входят девять из порядка 20 крупных похоронных контор Воронежа, занимающих до 25% рынка, но конкретные участники не раскрываются «из-за опасений недобросовестной конкуренции».

В адресованном прокурору обращении ассоциация заявляет, что подтвержденные судом факты злоупотреблений, выразившиеся в ряде эпизодов незаконной выдачи господином Хаустовым разрешений на захоронения умерших воронежцев без необходимых документов и процедур, «не являются исчерпывающими». «Наказание в виде штрафа не соответствует тяжести совершенных преступлений и не препятствует осужденному совершать противоправные деяния и продолжать торговать местами на городских кладбищах»,— сказано в письме. По данным Kartoteka.ru, господин Хаустов все еще директор АГК, но с момента начала расследования он отстранен от работы.

Авторы обращения к прокурору на нескольких страницах перечисляют имеющиеся, по их мнению, «нарушения» в работе администрации и другие проблемы на профильном рынке, основываясь на данных проверки, проведенной весной 2022 года в АГК контрольно-счетной палатой Воронежа (КСП).

В подготовленном КСП отчете о проверке (копия есть у «Ъ-Черноземье»), в частности, описываются 87 спорных случаев захоронений тел на закрытых Левобережном и Юго-Западном кладбищах Воронежа. Как пришли к выводу аудиторы, все эти случаи мотивировались «подзахоронением в родственные могилы», однако факты «родственности» не были подтверждены, а 12 заявлений от родственников «были написаны одним либо очень похожим почерком» без подписей и паспортных данных. Всего КСП на апрель 2022 года нашла 510 фактов «неполного учета» захоронений на воронежских кладбищах и пришла к выводу, что это «ведет к рискам возникновения коррупционных проявлений».

Также были найдены почти три десятка новых спорных захоронений на Коминтерновском кладбище, давно закрытом и имеющем статус «историко-мемориального». Хоронить на нем могут только «за особые заслуги умершего» на основании личного разрешения мэра Вадима Кстенина. Но у 21 могилы из 41, выкопанной за два года, таких разрешений найти не удалось, отмечают аудиторы. Отдельно в этом же отчете КСП перечисляются проблемы в деятельности АО «Воронежское похоронное бюро» (ВПБ, 25% плюс одна акция — у мэрии), которому принадлежит единственный в Черноземье крематорий. Ассоциация заявляет, что господин Хаустов якобы «содействовал» работе бюро, а АГК «фактически срослась с коммерческими организациями» — ВПБ и подконтрольным ему бюро «Ритуал». О выводах аудиторов о деятельности ВПБ „Ъ“ писал еще летом прошлого года. Ассоциация попросила прокуратуру изучить изложенные в отчете эпизоды на предмет включения их в уголовное дело господина Хаустова в случае его пересмотра.

Андрей Хаустов заявил «Ъ-Черноземье», что он уже в курсе обращения, но расценивает его «исключительно как элемент конкурентной борьбы на рынке», который «не несет реальных рисков».

«В Воронеже распространена совершенно неправильная оценка сотрудничающего с администрацией городских кладбищ ВПБ как крупнейшего игрока с монопольной долей. Это бюро реально занимает порядка 40% и к тому же несет массу социальной нагрузки, связанной с захоронением малоимущих, бездомных, неустановленных тел. За них бюджет компенсирует по 8 тыс. руб., но реально отвезти тело с условной Беговой за 40 км на Березовское кладбище, выкопать могилу и выделить гроб стоит в разы дороже. В последнее время на ВПБ также легла основная нагрузка, связанная с захоронением погибших военнослужащих, другие компании этим почти не занимаются,— рассказал господин Хаустов.— Еще более 40% рынка контролирует ООО “Областное похоронное бюро” Светланы Дунаевой. Это фактически игрок номер один, пусть и с небольшим отрывом от ВПБ. И именно это бюро является основным участником ассоциации, она защищает в первую очередь его интересы».

По словам господина Хаустова, Областное похоронное бюро доминирует на рынке в Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа, а также в примыкающих к левобережной части города поселках: «Видимо, компании недостаточно той доли, которую она уже имеет, а моя позиция по наведению порядка на кладбищах не дает ей расширять бизнес».

Также с конкурентной борьбой управленец связал и свое уголовное преследование, длившееся с конца прошлого года: «Очень удачно эти 500 тыс. (сумма возможной взятки, которую вменяли управленцу на момент задержания.— «Ъ-Черноземье»), даже не деньги, а просто кукла, которую я и никогда не видел, оказались в руках у оперативников. А потом — известно, что система не любит признавать свои ошибки». В суде управленец вину в злоупотреблениях признавал, но объяснял их необходимостью ускорить работу в «ковидный шторм».

Господин Хаустов не стал ни подтверждать, ни опровергать ожидания других участников рынка, что он намерен вернуться на прежнюю должность. «У АГК есть учредитель — это мэрия. Ей и решать. Но лично я бы не хотел возвращаться, потому что знаю, что нападки на меня продолжатся. Я уже прожил последние полтора года так, как никому не пожелаю. А что дальше? Работать в водолазном костюме, чтобы у него не было карманов, куда можно что-то подложить?» — заключил управленец.

В прокуратуре Воронежской области в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили, что рассмотрели обращение ассоциации, но никак не собираются на него реагировать. Ведомство удовлетворено приговором господину Хаустову и не видит поводов его обжаловать. Решение суда о штрафе 6 апреля уже вступило в законную силу и не подлежит изменению, добавили в прокуратуре.

С выводами КСП, на которые ссылались участники рынка, по регламенту должны были в 2022 году знакомиться мэр Вадим Кстенин и его заместитель по городскому хозяйству Сергей Петрин. В пресс-службе мэрии заверили «Ъ-Черноземье», что документ был «своевременно и детально изучен профильными специалистами».

«Совместно с представителями КСП был разъяснен ряд моментов, другие — приняты к сведению и учтены в работе»,— подчеркнули в пресс-службе.

Сергей Калашников