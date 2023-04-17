Депутат Вассерман предложил обязать россиян сообщать ФНС о хранении более 1 млн руб. наличных

Депутат Госдумы член фракции «Справедливой России — За правду» Анатолий Вассерман разработал законопроект, который ужесточает правила хранения россиянами наличных средств. Проект предусматривает запрет на хранение наличных в размере свыше 1 млн руб. без уведомления налогового органа и объяснения происхождения таких сумм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Вассерман в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вассерман в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парламентарий предлагает внести поправки в Уголовный кодекс РФ, прописав там новую статью — 187.1 (неправомерный оборот денежных средств).

«Хранение наличных в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 млн руб., без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере и конфискацией всех незаконно хранимых средств»,— цитирует «Интерфакс» текст разработанного Анатолием Вассерманом законопроекта.

В комментарии Telegram-каналу Mash господин Вассерман, обосновывая необходимость принятия своего законопроекта, в качестве негативного примера назвал телеведущую Ксению Собчак, которая в 2012 году хранила дома порядка €1,5 млн наличными.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку единоросс Олег Савченко не поддержал инициативу Анатолия Вассермана. Он заявил РБК , что не видит возможности для принятия подобного законопроекта. По его словам, у граждан России есть неотъемлемое право решать, как пользоваться своими средствами. При этом глава комитета ГД по финрынку справедливоросс Анатолий Аксаков сообщил, что предложение господина Вассермана будет «всесторонне рассмотрено».

Александр Кислов