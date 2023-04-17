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Коммерсантъ FM
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Вассерман: законопроект о штрафах за незадекларированные наличные пока только обсуждают

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») заявил, что законопроект о запрете хранения незадекларированных наличных средств в размере более 1 млн руб. не готов. Ранее агентство «Интерфакс» назвало господина Вассермана автором инициативы и ознакомилось как с текстом законопроекта, так и пояснительной запиской.

Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Анатолий Вассерман

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нет, пока только запрошены комментарии об этой инициативе. Пока идет сбор отзывов, мнений»,— ответил депутат на вопрос ТАСС, подготовлен ли соответствующий законопроект. Он заявил, что порог 1 млн руб.— это «примерная прикидка». По мнению Анатолия Вассермана, сумма до миллиона вполне может находиться дома у «среднего» жителя Москвы, в других регионах речь может идти о меньших суммах.

В комментарии Telegram-каналу Mash господин Вассерман в качестве негативного примера привел телеведущую Ксению Собчак, которая «в 2012 году хранила дома порядка €1,5 млн наличными».

Депутат предложил внести поправки в Уголовный кодекс РФ, добавив в него статью — 187.1 (неправомерный оборот денежных средств), сообщал «Интерфакс». Наказание предполагается в виде штрафа в двукратном размере незаконно хранимых средств, а также их конфискации, сообщил он ТАСС.

Мария Федотова

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