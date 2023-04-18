24 процента составила доля валютных долгов в общем объеме долга компаний нефинансового сектора на начало 2023 года, следует из материалов Банка России. Показатель резко снизился к лету 2022 года (с 34% до 22%) из-за введенных регулятором капитальных ограничений и повышения норматива обязательной продажи валютной выручки, вызвавших сильное укрепление рубля, однако в связи с последующей либерализацией требований и постепенным ослаблением национальной валюты вновь начал расти. Минимума — эквивалента 14 трлн руб.— корпоративные долги в валюте достигали 1 июля 2022 года (рублевые на ту же дату — 49,5 трлн руб.), на 1 января 2023 года показатели выросли до 17 трлн и 55 трлн руб. соответственно.