Россия недосчиталась пластиков

Российский рынок полимерной продукции во многом смог нивелировать последствия введения санкций, но до сих пор остается дефицитным по продукции мало- и среднетоннажной химии, считают в Высшей школе экономики. Тем не менее прекращение торговли полимерами со странами, которые присоединились к санкциям, обошлось российской экономике в 0,5% ВВП. Наиболее проблемными являются секторы медицинских изделий и автомобилестроения. Основным препятствием для развития нишевой продукции эксперты считают отсутствие достаточного внутреннего спроса, который окупил бы создание новых производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совокупные потери российской экономики от прекращения внешней торговли полимерами со странами, которые ввели санкции, могли составить до 18,4 трлн. руб. ежегодно, или порядка 14% ВВП. Такие данные содержатся в анализе обеспеченности рынка РФ пластиками, проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ). Там уточняют, что подобный сценарий был бы возможен при полном отсутствии усилий, направленных на импортозамещение. При этом прямые потери из-за снижения импорта и экспорта полимеров из России оцениваются менее чем в 0,5% ВВП. Основной же вклад вносит косвенный эффект от сокращения выпуска отраслей-потребителей на фоне падения поставок комплектующих.

Санкционные ограничения в отношении российской нефтехимической отрасли начали действовать с 10 июля 2022 года. В рамках 8-го пакета санкций против России Евросоюз запретил с 2023 года ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др. По оценке экспертов ВШЭ, на недружественные страны в 2021 году приходилось около половины российского импорта (1,4 млн тонн) и трети российского экспорта (830 тыс. тонн) пластиков.

В результате ограничений по итогам 11 месяцев 2022 года выпуск пластиков в России уменьшился на 6,4%, при этом негативное влияние на отрасль оказалось сильнее, чем в среднем по обрабатывающим производствам России, отмечают эксперты.

Наиболее существенно сократился выпуск полиамидов (на 16%), полиуретановых смол (на 11%), поливинилхлоридов (на 11%) и полипропилена (на 8%). Экспорт этих продуктов в ЕС снизился на 2–56% в зависимости от типа пластика.

Поставки пластиков из ЕС за первые десять месяцев 2022 года упали на 19–77% по разным позициям. Импорт полиолефинов (полимеров этилена и пропилена), полиакрилатов и полиуретановых смол из других стран также сокращается, что, по мнению ВШЭ, может свидетельствовать о проблемах с логистикой. По прочим позициям наблюдается существенный рост поставок, прежде всего из Турции и Китая. В документе также отмечается, что и российские компании смогли переориентировать свой экспорт на страны СНГ и Турцию.

Эксперты указали, что дополнительная потребность в отечественных пластиках в отраслях строительства, автомобилестроения и упаковки, традиционно потребляющих до 70% производимых объемов, к 2028 году может составить от 0,2% до 37% к объемам производства 2021 года. Особенно острая ситуация может сложиться в секторе медицинских изделий, которые формально не входят в санкционные списки, но на практике их поставки ограничены из-за проблем с оплатой и логистикой. Сейчас в России производится менее трети необходимого объема медицинской полимерной продукции, несмотря на обеспеченность сырьем. Также сложная обстановка складывается в автомобилестроении, отмечают эксперты.

В отчете говорится, что в некоторых отраслях импортозамещение может быть достигнуто без создания новых мощностей с опорой на существующие производства (полиэтиленовые трубы, пластиковые окна, отдельные виды упаковочных материалов и т. д.). Там указывается, что около 50 подобных инициатив уже реализовано.

В перспективе, полагают в ВШЭ, России необходимо решать проблемы в средне- и мелкотоннажной химии, так как большое количество добавок, красителей и других компонентов поставлялось в РФ из недружественных стран. В сфере крупнотоннажных полимеров самыми импортозависимыми считаются рынки линейного полиэтилена, ПВХ-Э и АБС-пластиков, где доля зарубежной продукции близка к 70%. В то же время в сфере производства полиэтилена, полипропилена, вспенивающегося полистирола, а также ПЭТФ Россия обеспечена собственной продукцией на 80–90% объемов потребления.

Как считают эксперты ВШЭ, у российского производства пластиков есть существенный потенциал для развития и адаптации к санкционным условиям.

Также перспективы есть в сфере переработки пластиков, результаты которой отстают от выпуска полимерного сырья. В этом, возможно, потребуется помощь государства в виде инфраструктурной поддержки новых проектов, субсидирования и льготного кредитования.

По мнению аналитиков, можно осторожно рассчитывать на окупаемость как частных, так и государственных вложений в этой сфере, но «пока стратегия как импортозамещения, так и экспортозамещения выглядит как сеть не связанных друг с другом инвестиционных проектов относительно небольшого масштаба». Но, отмечается в документе, один отдельно взятый или даже несколько небольших проектов, важных с точки зрения поставки пластиков для производства конечной продукции, не способны заместить для крупных российских поставщиков полимеров потерянный мировой спрос.

В СИБУРе, крупнейшем в России производителе полимеров, «Ъ» пояснили, что основные последствия санкций удалось нивелировать. Там отметили, что после ажиотажного спроса на нефтехимическую продукцию весной 2022 года на фоне резкого сокращения импорта запросы клиентов перераспределились в сторону развития портфеля продуктов и импортозамещения. В целом спрос в компании оценивают в 700–800 тыс. тонн в год (из них 300 тыс. тонн — полипропилен и полиэтилен).

Аналитик информационно-аналитического центра Rupec Дмитрий Семягин полагает, что на фоне ухода локализованных иностранных производств у России огромный потенциал в выпуске полимерной продукции для медицины, автокомпонентов, товаров широкого потребления.

Несмотря на то, что многие виды продукции удалось оперативно заместить отечественной, проблемы до сих пор существуют с двумя группами товаров: материалами, которые в РФ производятся в недостаточном количестве, и теми, которые не выпускаются вообще.

К первым можно отнести эмульсионный ПВХ, который используется в производстве обоев, линолеумов, клеев (выпуск в РФ — 30 тыс. тонн в год, потребление ПВХ-Э — 100–120 тыс. тонн в год).

Во вторую категорию входят поливинилсульфон (применяется при производстве медицинских изделий, в автомобилестроении и авиастроении), полиацеталь (используется в автомобилестроении и приборостроении), полиамид 66 (спектр применения — от текстильной промышленности до электротехники) и некоторые другие полимеры. Годовое потребление в России таких материалов может быть в диапазоне от 5 тыс. до 30 тыс. тонн, уточняет эксперт. По его словам, основная проблема в импортозамещении таких материалов заключается даже не в сложностях с доступом к технологиям и с поиском вендоров, а в дальнейшем сбыте. Отечественный рынок слишком мал для того, чтобы ради удовлетворения спроса в нишевых продуктах строить отдельное производство. По его мнению, активное развитие импортозамещения по такого рода продуктам невозможно без поддержки государства.

Ольга Мордюшенко