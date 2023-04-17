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Коммерсантъ FM
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Samsung может отказаться от поисковика Google в своих устройствах

По данным The New York Times (NYT), южнокорейская компания Samsung может отказаться от предустановки поисковика Google на своих устройствах в пользу поисковика Bing от компании Microsoft. NYT ссылается на внутреннюю переписку в Google, где узнали о такой возможности еще в марте и «испытали панику». Издание оценивает ежегодный объем контракта Google с Samsung в $3 млрд, поэтому для Google это может стать серьезным ударом.

После сообщений о возможной смене поисковика одним из крупнейших производителей мобильных устройств в мире акции Alphabet, в которую входит Google, упали в цене на 4%, а Microsoft — выросли на 2%. Среди причин, которые могут привести к смене поисковика на мобильных устройствах Samsung, эксперты называют растущее влияние Bing после внедрения в него современных технологий искусственного интеллекта, используемых в нашумевшем чат-боте ChatGPT. Ранее Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT — стартап OpenAI — несколько миллиардов долларов.

Евгений Хвостик

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