В Ярославской области выделили 5 млн рублей на обустройство воинских захоронений

Из бюджета правительства Ярославской области выделили 5 млн руб. на обустройство и восстановление воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. Об этом рассказал в соцсетях председатель правления Ярославской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница Игоря Ямщикова Фото: Официальная страница Игоря Ямщикова

По словам господина Ямщикова, выделенные средства пойдут на памятник конструктору танка Т-34 Кошкину в деревне Брынчаги, на памятники в Красном Бору, селе Вятское, деревне Лахость и Назарово, поселке Борисоглебский и на воинские захоронения рыбинских воинов-интернационалистов С. Свидетелева и А.Волкова на Южном кладбище Рыбинска.

«Будем с июля по октябрь вместе с коллегами департамента терразвития ЯО осуществлять общественный контроль со стороны Общественной палаты области и ветеранских организаций за ходом работ»,— написал Игорь Ямщиков.

Алла Чижова