Звание «Город воинской доблести» могут присвоить Геленджику

Участники заседания краевого оргкомитета «Победа» единогласно проголосовали за решение присвоить Геленджику звание города воинской доблести. Вопрос о присвоении нового статуса городу рассмотрят на одной из сессий кубанского парламента, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Геленджик достоин такого почетного звания. Такая инициатива важна, мы ее поддерживаем»,— сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы города-курорта Алексея Богодистова, о значимой роли муниципалитета в Великой Отечественной войне собраны документальные подтверждения.

На Кубани два города воинской славы — Туапсе и Анапа. Еще три населенных пункта — Крымск, Темрюк и Армавир — носят звание «Городов воинской доблести».

Тат Гаспарян

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