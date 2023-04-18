Застройщики сокращают предложение

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вывод на рынок строящегося жилья по итогам первого квартала текущего года просел на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За три месяца в продажу вышло 12,7 тыс. квартир против 18,3 тыс. годом ранее. Эксперты отмечают, что девелоперы сбавили активность на фоне сокращения продаж: многие девелоперы выводят на рынок проекты небольшими пулами, заняв выжидательную позицию. Впрочем, есть и те, кто рискует развиваться на стагнирующем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в продажу за первые три месяца этого года было выведено жилье в 25 проектах, 15 из них расположены в городе, 10 — в области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Всего в продажу за первые три месяца этого года было выведено жилье в 25 проектах, 15 из них расположены в городе, 10 — в области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В текущем году, по данным Nikoliers, основной объем нового предложения пришелся на март: на рынок вышло 5,8 тыс. квартир в Петербурге и 3,2 тыс. в Ленобласти. По информации аналитиков, всего в продажу за первые три месяца этого года было выведено жилье в 25 проектах, 15 из них расположены в городе, 10 — в области.

В границах Петербурга лидерами на первичном рынке стали периферийные локации, особенно Пушкинский и Петродворцовый районы. В общем объеме стартов продаж за КАДом расположены 35% квартир (около 3 тыс. лотов). В центральных районах города на рынок вышли только 516 квартир (6% от общего объема). В списке новинок — «Аквилон All in 3.0» Группы «Аквилон» в поселке Шушары, где на рынок вышло 812 квартир. Также среди новинок областные «Мурино Клаб» в Западном Мурино («Лидер Групп»), «А101 Лаголово» вблизи Красного Села (ГК «А101») и «Квартал Лаголово» («Самолет»).

Основной объем нового предложения — это новые очереди проектов. Так, на рынок вышли «Дворцовый фасад» Setl City (1000 квартир), «Aerocity 3» от «Лидер Групп» (979 квартир), Dreamline от группы ЦДС (968 квартир). У группы «Аквилон» в феврале вышло в продажу два жилых корпуса на 516 квартир в проекте на намыве Васильевского острова («Аквилон ZALIVE»), в марте — 900 квартир проекта «Аквилон Leaves-2» в Московском районе.

Все перечисленные объекты относятся к комфорт-классу, который и лидирует в новом предложении на первичном рынке Петербурга — 7,1 тыс. квартир. Предложение в бизнес-классе пополнилось на 1,5 тыс. квартир, при этом в премиум-классе в начале года не вышло ни одного проекта.

По словам экспертов Nikoliers, на конец марта текущего года в экспозиции находилось 41,5 тыс. квартир, что на 24% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Как пояснила директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Елизавета Конвей, девелоперы придерживают запуски новых проектов до стабилизации ситуации на рынке. «Даже на фоне снижения темпов запуска девелоперами новых проектов существующий спрос не может поглотить объем экспонирующегося предложения и предотвратить затоваривание рынка. В результате девелоперы могут продолжить искусственно формировать дефицит нового предложения, чтобы сдерживать цены на прежнем уровне»,— пояснила она.

Застройщики не ждут оживления рынка в ближайшее время. «Сейчас цены на вторичном рынке активно снижаются. В итоге часть потенциальных покупателей пересматривают свои планы по покупке квартир в новостройках в пользу вторичного рынка. Кроме того, конкуренцию первичному рынку теперь составляет и рынок аренды, ежемесячные платежи на котором ниже ипотечных»,— говорит Андрей Тетыш, председатель совета директоров АРИН.

В итоге у многих застройщиков продажи упали в 1,5–2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поддержать продажи пока не удается даже с учетом продления льготной ипотеки и расширения программы семейной ипотеки. Ежемесячные платежи становятся неподъемными для покупателей.

«На этом фоне многие девелоперы заняли выжидательную позицию: не покупают земли, не выводят новые проекты. В краткосрочной перспективе это, может, и правильная тактика. Но если компания планирует продолжать оставаться на рынке, ей необходимо развиваться»,— считает Евгений Чемодуров, генеральный директор консалтинговой группы «Стратегии и решения».

Впрочем, в среде застройщиков есть и те, кто сохраняет оптимизм и говорит, что падения продаж не почувствовали. «В группе "Аквилон" результаты продаж в марте 2023 года превзошли показатели даже ажиотажного начала прошлого года, когда на фоне кризиса покупатели активно приобретали недвижимость. Прирост к показателям февраля — марта 2022 года составил 8–9%. По сравнению же с февралем текущего года продажи выросли на 68%»,— говорит Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике группы «Аквилон». По ее словам, впечатляющие результаты марта в том числе связаны и с тем, что компания активно выводит в продажу новые объекты — как последующие очереди уже существующих, так и с нуля. «В этом году планируем еще ряд стартов в городе и в Ленобласти»,— заявила она.

«Важно помнить, что для устойчивого рынка недвижимости необходимо не только поддерживать спрос, но и обеспечивать доступность жилья для молодых семей, работающих людей и других групп населения. В этом плане реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе упрощение процедуры получения жилищного кредита, могут дать более долгосрочный положительный эффект»,— говорит Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС.

Андрей Кучеров