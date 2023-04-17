Ленобласть восстанавливает исторический облик

Председатель правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал вчера о планах ремонтно-реставрационных работ в 2023 году. В программу вошли фортификационные объекты Выборга, часовня над могилой графа Шувалова во Всеволожском районе, особняк Пантелеева в Ивангороде и другие. Стоимость реставрационных работ оценивается примерно в 340 млн рублей, из внебюджетных источников будут софинансироваться только объекты в Выборге, уточнили в пресс-службе областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем финансирования ремонтно-реставрационной программы на 2023 год составит около 340 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. В 2022 году на восстановление памятников регион выделял почти 320 млн рублей. По словам председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, в этом году в Выборге восстановят ворота Аннинских укреплений и кордегардию (здание караульного помещения). Объекты входят в состав памятника федерального значения «Крепость Корона-Санкт-Анна». Кроме областного бюджета, 50% средств выделит пользователь объекта — парк «Монрепо», рассказали в пресс-службе областной администрации. В ГБУК ЛО «ГИАПМЗ “Парк Монрепо”» уточнили, что стоимость работ оценивается примерно в 60 млн рублей.

Кроме этого, исторический облик вернут фасаду особняка Пантелеева в Ивангороде, в котором расположен музей художника Ивана Билибина, и часовне над могилой графа Павла Шувалова в деревне Вартемяги Всеволожского района. Еще один объект программы — двухэтажный дом на улице Жука в Шлиссельбурге. Здесь отремонтируют фасады, кровлю, водосточную систему и внутренние помещения, системы отопления и электроснабжения.

В церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Подпорожского района готовятся провести противоаварийные работы, приостановленные в 2021 году в связи с вновь выявленными особенностями состояния сруба. В результате в проект реставрации были внесены изменения. Также выделены средства на проектирование реставрации первого Староладожского шлюза в Шлиссельбурге и двух объектов в усадьбе Николая Рериха в Изваре.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству и властям Ленобласти в срок до 30 июня разработать проект модернизации «Дороги жизни». В пресс-службе областного правительства проинформировали, что концепция мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни» в настоящее время готовится к обсуждению.

Александра Тен