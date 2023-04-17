Стоимость жилья в Крыму превысила 100 тысяч рублей за квадратный метр

Стоимость жилой недвижимости в Крыму на сегодня составляет 110 тыс. руб. за кв. м. Такие данные в своем исследовании приводят аналитики Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В РСХБ провели исследование на основе данных ЕИЖС и рассмотрели доступность жилой недвижимости в различных субъектах России. Аналитики выделили три группы по средней стоимости первичного квадратного метра.

В категории до 60 тыс. руб. за «квадрат» самым доступным оказалось жилье в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии — 46 тыс. за кв. м, Кабардино-Балкарии — 48 тыс./кв. м и Северной Осетии — 53 тыс./кв. м.

В категорию до 75 тыс. руб. за кв. м попали Республика Марий Эл — 61 тыс./кв. м, Псковская — 64 тыс./кв. м и Брянская область — 65 тыс./кв. м.

А вот Республика Крым оказалась в третьей категории — свыше 100 тыс. руб. за кв. м. По данным аналитиков РСХБ, средняя стоимость «квадрата» в Крыму и Хабаровском крае составляет 110 тыс. руб., в республике Алтай — 111 тыс. руб. При этом в Москве средняя стоимость жилья равна 170,1 тыс. руб. за «квадрат».

По мере улучшения условий ипотечного кредитования при стабилизации на финансовом рынке и возможном снижении ставок во второй половине года аналитики РСХБ ожидают стабилизации рынка жилой недвижимости. В том числе и по динамике цен за кв. м.

Как отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Дмитрий Тарасов, снижение безработицы, увеличение реальных зарплат будут создавать дополнительный спрос на рынке жилья. В регионах с выгодным географическим положением ожидаются опережающие темпы роста на вновь вводимое жилье по итогам года.

Андрей Пугачев

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