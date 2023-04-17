Водоканалу добавили долгов

Суд включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося ООО «Троицкий водоканал водоотведение» требования «Уралэнергосбыта» еще на 57 млн руб. Всего к предприятию заявлены требования девяти юрлиц и граждан на сумму более 90 млн руб. Сейчас «Троицкий водоканал водоотведение» находится в процедуре наблюдения. В отношении связанного с ним «Троицкого водоканала водоснабжение» введено конкурсное производство. Эксперты считают маловероятным шанс успешного обжалования предприятием определения суда о включении новых требований в реестр кредиторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Троицкий водоканал водоотведение» признали банкротом в конце прошлого года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Троицкий водоканал водоотведение» признали банкротом в конце прошлого года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ООО «Троицкий водоканал водоотведение» включил в третью очередь реестра кредиторов требования ООО «Уралэнергосбыт» еще на 57 млн руб. В том числе 52,7 млн руб. основного долга, 4,3 млн руб. неустойки и 33,4 тыс. руб. госпошлины. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В декабре 2022 года «Троицкий водоканал водоотведение» признали банкротом из-за долга перед «Уралэнергосбытом» на 13,5 млн руб. В отношении коммунального предприятия ввели процедуру наблюдения. Помимо гарантирующего поставщика электроэнергии, в реестр кредиторов включены требования «МРСК Урала» (17,5 млн руб.), индивидуального предпринимателя Сергея Сабко (4,44 млн руб.), АО «Главное управление ЖКХ» (207,3 тыс. руб.) и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ (29 тыс. руб.). Также требования заявили индивидуальный предприниматель Ирина Гуртовая (346,7 тыс. руб.) и межрайонная ИФНС России №15 по Челябинской области (9,32 млн руб.).

В июле 2021 года суд признал банкротом связанное с «Троицким водоканалом водоотведение» предприятие «Троицкий водоканал водоснабжение». Задолженность организаций перед «Уралэнергосбытом» оценивается в 74,1 млн руб. и 38,3 млн руб. соответственно. Сейчас в ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» ведется конкурсное производство. Требования к предприятию заявили межрайонная ИФНС России №15 по Челябинской области (10,4 млн руб.), предприниматель Вячеслав Ипатьев (41,7 млн руб.), управление муниципальной собственности администрации Троицка (19 млн руб.) и ОАО «МРСК Урала» (11,3 млн руб.)

«Троицкий водоканал водоотведение» и «Троицкий водоканал водоснабжение» были преемниками обанкротившегося в 2018 году городского МУП «Водоканал». В том же году администрация Троицка передала имущество Водоканала организациям в аренду без торгов — как гарантирующим поставщикам услуг водоснабжения и водоотведения в городе. Челябинское УФАС указало, что мэрия имела право передать имущество только при условии заключения концессионного соглашения и потребовало вернуть его в муниципальную собственность. Антимонопольное ведомство выдало администрации Троицка предупреждение, обязывающее вернуть муниципальное имущество в казну.

Вопрос расторжения договоров аренды с «Троицким водоканалом водоснабжение» будет рассматриваться в арбитражном процессе. По ходатайству гарантирующего поставщика региональное УФАС до 20 июня продлило срок исполнения предупреждения о необходимости возврата имущества администрации города.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», гарантирующий поставщик неоднократно проводил переговоры с представителями водоканалов и администрацией Троицка, однако попытки урегулировать ситуацию с задолженностью ни к чему не привели. Причинами неоплаты должники называли тяжелое финансовое состояние предприятий и недополучение средств от населения. «На предложение “Уралэнергосбыта” помочь в решении этих проблем путем заключения агентского договора с единым расчетным центром, руководители обоих предприятий ответили дружным отказом. С высокой долей вероятности такое решение позволило бы улучшить финансово-экономическое состояние предприятий, существенно экономить на многих процессах»,— поясняли в «Уралэнергосбыте».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Троицкий водоканал водоотведение» зарегистрировано в 2016 году. Основной вид деятельности общества — сбор и обработка сточных вод. Компанией, как и ООО «Троицкий водоканал водоснабжение», владеют Наталья Кудряшова и Яков Аникин, директором выступает Александр Шишков. Выручка ООО «Троицкий водоканал водоотведение» за 2021 год составила 60,5 млн руб., убытки — 1,5 млн руб. У «Троицкого водоканала водоотведение» показатели за тот же период составили 86,8 млн руб. и 22,7 млн руб.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов считает маловероятным шанс успешного обжалования определения суда о включении в реестр требований кредиторов требования «Уралэнергосбыта» на 57 млн руб.

«Есть решения суда о взыскании с должника задолженности, при этом доказательств погашения этой задолженности нет. Также нет доказательств аффилированности истца и ответчика. Шансов оспорить включение требований в реестр практически нет»,— отмечает Николай Попов.

Причиной накопления задолженности у коммунального предприятия он видит несвоевременную оплату услуг населением. «Свою роль сыграл социально-психологический фактор. В обществе сложилось мнение, что от оплаты услуг ЖКХ и налогов порой можно уклониться. В связи с этим ряд потребителей пренебрегают своевременным погашением счетов»,— подчеркивает Николай Попов.

Юрист компании «Филатов и партнер» Денис Созинов отмечает, что в рамках дела о банкротстве «Троицкого водоканала водоотведение» его учредителей и сотрудников могут привлечь к субсидиарной ответственности. «Возможность привлечения к субсидиарной ответственности зависит от прописанных в уставе организации условий. При недостаточности имущества должника средства кредиторам будут распределяться пропорционально сформировавшейся перед ними задолженности»,— поясняет Денис Созинов.

Михаил Бычков