Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД России назвал вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Украине

Россия расценивает изъятие Чехией модернизируемых в стране марокканских танков для передачи на Украину как «вопиющий случай» и нарушение норм международного права. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам госпожи Захаровой, передача Украине принадлежащих Марокко танков свидетельствует о том, что Прага проводит «враждебный антироссийский курс». Она уточнила, что российский МИД рассматривает действия чешских властей как захват чужой собственности.

Представитель российского Министерства иностранных дел выразила озабоченность в связи с тем, что Чехия «повторяет печальный опыт Второй мировой войны», когда чешские предприятия ВПК «снабжали Третий рейх вооружениями для войны против СССР».

23 января алжирское издание Menadefense сообщило, что принадлежащие Марокко танки Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии на предприятиях Excalibur Army, были переданы Киеву для использования вооруженными силами Украины в зоне боевых действий. Эти танки были в 1990–2000 годах закуплены африканским государством у Белоруссии. Власти Марокко и Чехии данные о передаче оружия не комментировали.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...