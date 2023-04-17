МИД России назвал вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Украине

Россия расценивает изъятие Чехией модернизируемых в стране марокканских танков для передачи на Украину как «вопиющий случай» и нарушение норм международного права. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам госпожи Захаровой, передача Украине принадлежащих Марокко танков свидетельствует о том, что Прага проводит «враждебный антироссийский курс». Она уточнила, что российский МИД рассматривает действия чешских властей как захват чужой собственности.

Представитель российского Министерства иностранных дел выразила озабоченность в связи с тем, что Чехия «повторяет печальный опыт Второй мировой войны», когда чешские предприятия ВПК «снабжали Третий рейх вооружениями для войны против СССР».

23 января алжирское издание Menadefense сообщило, что принадлежащие Марокко танки Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии на предприятиях Excalibur Army, были переданы Киеву для использования вооруженными силами Украины в зоне боевых действий. Эти танки были в 1990–2000 годах закуплены африканским государством у Белоруссии. Власти Марокко и Чехии данные о передаче оружия не комментировали.

Александр Кислов