Air France и Airbus признаны невиновными в катастрофе с 228 погибшими

Парижский суд оправдал Airbus и Air France по делу об авиакатастрофе рейса AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, случившейся 1 июня 2009 года. В результате крушения самолета погибли все находившиеся на борту 228 человек. Это крупнейшая катастрофа в истории Air France.

Приговор был вынесен в рамках первого в истории Франции судебного процесса по делу о непредумышленном убийстве, совершенном корпорацией, сообщает Reuters. Максимальным наказанием по этой статье является штраф в размере €225 тыс., который мог быть выписан каждому ответчику.

Суд признал, что возможной причиной катастрофы стала неисправность датчиков скорости. Более того, суд принял во внимание, что и Airbus, и Air France знали о проблеме еще с 2002 года, но попытались устранить ее только после крушения самолета в 2009-м.

Несмотря на все это, суд учел, что расследование обстоятельств катастрофы, произошедшей больше 13 лет назад, так и не дало четкого ответа на вопрос, что именно стало причиной падения лайнера — вышеупомянутая техническая неисправность, ошибка пилота или какой-то другой фактор. «Вероятной причинно-следственной связи недостаточно для установления факта преступления»,— заявил судья.

Тем не менее суд обязал компании выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы, не уточнив суммы выплат. Слушания по данному вопросу назначены на сентябрь текущего года. Air France уже выплачивала компенсации семьям погибших. В общей сложности на борту самолета в момент катастрофы находились представители 33 стран, но большинство пассажиров были из Бразилии и Франции — 58 и 61 человек соответственно. Так, бразильский суд в 2010 году обязал Air France выплатить родственникам жертв из Бразилии в общей сложности 2,04 млн реалов. А парижский суд в 2011 году обязал компанию выплатить компенсации в размере €126 тыс. каждой из семей.

Кирилл Сарханянц