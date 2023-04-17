«Восточный экспресс» прекратит рейсы в Великобританию из-за «Брексита»

Оператор железнодорожного маршрута «Восточный экспресс», компания Belmond, принял решение о прекращении с 2024 года рейсов в Великобританию, которые совершались на протяжении 41 года. Причина в том, что после выхода Великобритании из Евросоюза пересечение британской границы сопряжено с прохождением пограничного контроля, что приводит к непредсказуемым задержкам рейсов. Компания Belmond заявила, что это представляет для нее неприемлемый риск, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезд «Восточный экспресс»

Фото: Alastair Grant / AP Поезд «Восточный экспресс»

Фото: Alastair Grant / AP

Железнодорожный маршрут между Венецией и Лондоном был запущен в 1982 году американским предпринимателем Джеймсом Шервудом. Маршрут не является историческим «Восточным экспрессом», который был создан в Бельгии еще в 1883 году и который потом фигурировал в произведении Агаты Кристи.

Однако Джеймс Шервуд выкупил у бельгийской Compagnie Internationale des Wagons-Lits два вагона из исторического «Восточного экспресса», а потом докупил еще более трех десятков старинных вагонов класса люкс и запустил сервис Venice Simplon-Orient-Express (VSOE). Пассажиры этой линии доезжали от вокзала Виктория в Лондоне до порта Фолкстон, там они пересаживались в другие вагоны, в которых пересекали Ла-Манш, а на материке — в вагоны поезда из Кале до Венеции. Сервис класса люкс и поездка в таких вагонах стоят от £3,5 тыс. до £10,1 тыс.

Между тем с появлением границы между Великобританией и ЕС значительно увеличилось время ожидания на ней проверки документов пассажиров. Например, в период недавних пасхальных праздников задержки доходили до 14 часов. В Belmond отмечают, что ситуация может усугубиться, поскольку Великобритания и ЕС готовятся ввести новую систему проверки биометрических паспортов, что сопряжено с дополнительными бюрократическими издержками. «Мы хотим избежать любой вероятности срыва поездок для наших гостей — задержек или опозданий на пересадку в другой поезд — и хотим предоставлять услуги самого высокого уровня, максимально комфортные»,— заявили в Belmond.

«Восточный экспресс», VSOE, не единственный железнодорожный сервис, который пострадал от выхода Великобритании из ЕС. Среди других жертв — заканчивающий в ближайшие месяцы работу сервис Eurostar, который доставлял пассажиров из Лондона в парижский «Диснейленд».

Алена Миклашевская