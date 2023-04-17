Фото 17.04.2023, 20:55 Фото дня: 17 апреля Запоминающиеся кадры понедельника Праздник весны в Цюрихе, возвращение пленных в Йемен и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Браунсвилл, США. Сверхтяжелая ракета-носитель Starship, полет которой был отменен за несколько минут до планируемого запуска, на стартовом комплексе космодрома Starbase в Техасе Фото: Reuters / Go Nakamura Сана, Йемен. Родственники пленных, освобожденных в результате обмена между йеменскими повстанцами-хуситами и правительственными силами, ожидают их в аэропорту Фото: Reuters / Khaled Abdullah Цюрих, Швейцария. Местные жители отмечают традиционный весенний праздник Шестизвонье, в финале которого сжигается гигантский снеговик Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP Москва. Журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом) слушает приговор по делу о госизмене, дискредитации армии и деятельности нежелательной организации Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Халле, Бельгия. Цветение колокольчиков в лесу Халлербос Фото: Virginia Mayo / AP Следующая фотография 1 / 5 Браунсвилл, США. Сверхтяжелая ракета-носитель Starship, полет которой был отменен за несколько минут до планируемого запуска, на стартовом комплексе космодрома Starbase в Техасе Фото: Reuters / Go Nakamura Сана, Йемен. Родственники пленных, освобожденных в результате обмена между йеменскими повстанцами-хуситами и правительственными силами, ожидают их в аэропорту Фото: Reuters / Khaled Abdullah Цюрих, Швейцария. Местные жители отмечают традиционный весенний праздник Шестизвонье, в финале которого сжигается гигантский снеговик Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP Москва. Журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом) слушает приговор по делу о госизмене, дискредитации армии и деятельности нежелательной организации Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Халле, Бельгия. Цветение колокольчиков в лесу Халлербос Фото: Virginia Mayo / AP