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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 17 апреля

Запоминающиеся кадры понедельника

Праздник весны в Цюрихе, возвращение пленных в Йемен и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Браунсвилл, США. Сверхтяжелая ракета-носитель Starship, полет которой был отменен за несколько минут до планируемого запуска, на стартовом комплексе космодрома Starbase в Техасе

Браунсвилл, США. Сверхтяжелая ракета-носитель Starship, полет которой был отменен за несколько минут до планируемого запуска, на стартовом комплексе космодрома Starbase в Техасе

Фото: Reuters / Go Nakamura

Сана, Йемен. Родственники пленных, освобожденных в результате обмена между йеменскими повстанцами-хуситами и правительственными силами, ожидают их в аэропорту

Сана, Йемен. Родственники пленных, освобожденных в результате обмена между йеменскими повстанцами-хуситами и правительственными силами, ожидают их в аэропорту

Фото: Reuters / Khaled Abdullah

Цюрих, Швейцария. Местные жители отмечают традиционный весенний праздник Шестизвонье, в финале которого сжигается гигантский снеговик

Цюрих, Швейцария. Местные жители отмечают традиционный весенний праздник Шестизвонье, в финале которого сжигается гигантский снеговик

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Москва. Журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом) слушает приговор по делу о госизмене, дискредитации армии и деятельности нежелательной организации

Москва. Журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом) слушает приговор по делу о госизмене, дискредитации армии и деятельности нежелательной организации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Халле, Бельгия. Цветение колокольчиков в лесу Халлербос

Халле, Бельгия. Цветение колокольчиков в лесу Халлербос

Фото: Virginia Mayo / AP

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Браунсвилл, США. Сверхтяжелая ракета-носитель Starship, полет которой был отменен за несколько минут до планируемого запуска, на стартовом комплексе космодрома Starbase в Техасе

Фото: Reuters / Go Nakamura

Сана, Йемен. Родственники пленных, освобожденных в результате обмена между йеменскими повстанцами-хуситами и правительственными силами, ожидают их в аэропорту

Фото: Reuters / Khaled Abdullah

Цюрих, Швейцария. Местные жители отмечают традиционный весенний праздник Шестизвонье, в финале которого сжигается гигантский снеговик

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Москва. Журналист и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом) слушает приговор по делу о госизмене, дискредитации армии и деятельности нежелательной организации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Халле, Бельгия. Цветение колокольчиков в лесу Халлербос

Фото: Virginia Mayo / AP

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