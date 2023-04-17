Замначальника воронежского института ФСИН попал под уголовное дело о взятке

Управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о возбуждении уголовного дела о взятке (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении 59-летнего заместителя начальника Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний по кадрам. По собственным данным вуза, эту должность занимает Иван Сапрыкин.

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В основу уголовного дела легли материалы УФСБ по Воронежской области. По версии следствия, в 2020 году замначальника через посредника получил от мужчины 150 тыс. руб. за беспрепятственное поступление его сына в образовательное учреждение. Как уточнили в СКР, в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера процессуального принуждения.

В конце января Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор бывшему доценту кафедры организации режима охраны и конвоирования местного института ФСИН Марии Лопиной. Женщину признали виновной в шести эпизодах взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и назначили ей три с половиной года колонии.

Сергей Толмачев