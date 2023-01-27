Экс-доцент воронежского института ФСИН получила три с половиной года колонии за взятки

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор бывшему доценту кафедры организации режима охраны и конвоирования местного института ФСИН Марии Лопиной. Женщина признана виновной в шести эпизодах взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, Лопиной назначено три с половиной года колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Женщину судили за получение денег от студентов за подготовку для них выпускных квалификационных работ и их допуска к защите. За 2018 год шесть человек передали ей по 25 тыс. руб. Женщина признавала вину частично, утверждая, что получала деньги на законных основаниях. Во время расследования уголовного дела она находилась под домашним арестом.

В открытом доступе находится научная статья Марии Лопиной от 2013 года, в которой она предложила ввести понятие пенитенциарной жертвы — жертвы преступления, совершенного человеком в ходе отбывания наказания. По данным автора, десять лет назад основной частью таких жертв были сотрудники системы исполнения наказания.

Сергей Толмачев