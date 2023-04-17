Выдача потребкредитов в Свердловской области за март выросла на 18%

В Свердловской области в марте выдали 34,8 тыс. потребительских кредитов, что на 18,2% выше показателей предыдущего месяца, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче потребкредитов регион занимает седьмое место в стране.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за март было выдано 19,8 тыс. потребительских кредитов, что на 20,9% больше, чем в феврале. Выдача кредитов в Тюменской области выросла за месяц 23,3% до 15 тыс. В целом по России в марте количество выданных потребительских кредитов составило 1,09 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 22,4%.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача потребкредитов в марте не достигла прошлогодних показателей, но вернулась на уровень лета прошлого года. «На фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения. Кроме того, стоит отметить и консервативную кредитную политику банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением ПКР»,— пояснил он.

Диана Сунагатуллина

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