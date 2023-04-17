В Бурятии сократили рабочий день супругам участников спецоперации

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому рабочий день для супругов участников специальной военной операции сокращается на один час. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, заработная плата при этом сохраняется за полный рабочий день.

«Дополнительно к действующим мерам поддержки семей наших военнослужащих мы утвердили еще одну — супругам участников спецоперации рабочий день сокращен на один час при наличии детей дошкольного возраста. На это имеют право также бывшие супруги и вдовы — до вступления в повторный брак, при наличии совместных детей-дошкольников»,— уточняет Алексей Цыденов.

Кроме того, согласно тексту указа, супруги участников военной операции на территории Украины могут попросить отпуск в период нахождения в отпуске своего супруга, вне зависимости от ранее утвержденного графика отпусков. «Отпуска у наших защитников две недели, и, конечно, им хочется провести это время вместе со всей семьей»,— добавляет глава Бурятии.

Подробнее о льготах для участников спецоперации — в материале «Ъ» «Законотворческая мобилизация».

Влад Никифоров, Иркутск