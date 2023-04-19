Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Колонизация Луны неизбежна?»

Ученые и журналисты обсудили проблемы покорения космоса в Научном кафе

В апреле 2023 года возобновились встречи в Научном кафе — после многолетнего перерыва. С инициативой возродить этот очень популярный в начале 2000-х годов проект выступил Фонд Андрея Мельниченко.

VR-одель лунохода

VR-одель лунохода

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

VR-одель лунохода

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Более 30 журналистов, блогеров и популяризаторов науки вновь собрались в Научном кафе, чтобы обсудить с ведущими российскими учеными горячие темы и актуальные вопросы, волнующие общество. Один из них — «Колонизация Луны неизбежна?» — задавали гостям мероприятия Людмила Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь», и Сергей Ивашко, пресс-секретарь химического факультета МГУ.

На встрече поднимались вопросы о международных планах по освоению космоса, научном и технологическом суверенитете, строительстве лунных баз и полигона для добычи полезных ископаемых, условиях безопасного нахождения человека в космосе. Для обсуждения этих и других проблем были приглашены ученые из институтов РАН и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Спустя 50 лет после лунной гонки интерес к Луне не угас. Единственный спутник Земли может стать перевалочным пунктом для полетов к Марсу, а исследования полярных и приполярных областей Луны позволят более детально изучить вопросы формирования Солнечной системы. О необходимости выходить за пределы МКС в дальний космос говорил д.ф.-м.н., профессор РАН, заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак: «Очень хочется узнать, что находится на Луне в полярных широтах. Это водяной лед и те летучие, которые принесли к нам астероиды и кометы. Анализируя их, мы сможем ответить на вопрос, как зародилась жизнь на Земле». В районы южного полюса Луны запланирован запуск посадочной автоматической межпланетной станции «Луна-25» уже в июле этого года.

Предыдущая фотография

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Александр Чередник

Александр Чередник

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Александр Чередник

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Об исследованиях верхнего слоя поверхности Луны, а также о практическом применении лунного грунта рассказала к.г.-м.н., заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Демидова: «Согласно различным исследованиям, лунные магмы сухие. Однако орбитальные данные указывают на то, что в полярных областях Луны может находиться некоторое количество водяного льда и других летучих». Геохимик-минералог заключила, что необходимы детальные исследования примесей и воды в реголите и возможность их использования в нуждах космонавтов. При этом за счет содержания большого количества стекла реголит может быть использован в качестве материала для строительства будущих лунных баз.

При обсуждении лунной колонизации были подняты вопросы, как защитить человека от радиации в открытом космосе и о необходимости создания комплексного подхода, включающем химическую, биологическую и физическую защиту космонавтов. «В космосе, на космической станции, нельзя летать больше чем четыре года. А на Луне человек не может находиться дольше, чем два года»,— заключил д.т.н, заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

Над вопросом обеспечения жизнедеятельности и безопасного пребывания человека в космосе также работают ученые из МГУ. «У нас есть интересный проект — космическая оранжерея, и мы надеемся к 2024 году эту оранжерею по выращиванию растений для питания космонавтов запустить»,— рассказал д.ф.-м.н., декан факультета космических исследовании МГУ Василий Сазонов. Он также отметил, что сейчас в первом университете страны реализуется еще один важный проект — развертывание к 2025 году сети малых космических аппаратов и запуск на орбиту еще около 20. В работу проекта активно вовлечены студенты факультета космических исследовании.

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Вопрос о подготовке квалифицированных кадров, в том числе для проведения исследований космоса, затронул исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. Он рассказал о проводимой Фондом работе по формированию среды для развития талантов и реализации потенциала школьников в российских регионах. Это, в свою очередь, закладывает основы для формирования кадрового потенциала отечественной науки и промышленности. «Мы создаем условия для мотивированных ребят по периферии нашей страны — нами создана целая система образовательных центров с современными лабораториями. Наши выпускники идут как в крупнейшие российские компании, так и в науку, в инженерию для создания новых технологий».

Помимо насыщенного обмена мнениями, участники Научного кафе могли почувствовать себя космонавтами, сделавшими первые шаги на поверхности Луны. Эта возможность у них появилась благодаря разработке VR-центра МГУ «Луноход». С ее помощью каждый желающий смог попутешествовать по поверхности Луны в виртуальной реальности.

Состоявшееся мероприятие было первым из цикла запланированных встреч, следующая из которых состоится 6 июня и будет посвящена актуальным проблемам российского образования.

Фонд Андрея Мельниченко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...