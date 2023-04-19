В апреле 2023 года возобновились встречи в Научном кафе — после многолетнего перерыва. С инициативой возродить этот очень популярный в начале 2000-х годов проект выступил Фонд Андрея Мельниченко.

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Фото: Фонд Андрея Мельниченко VR-одель лунохода

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Более 30 журналистов, блогеров и популяризаторов науки вновь собрались в Научном кафе, чтобы обсудить с ведущими российскими учеными горячие темы и актуальные вопросы, волнующие общество. Один из них — «Колонизация Луны неизбежна?» — задавали гостям мероприятия Людмила Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь», и Сергей Ивашко, пресс-секретарь химического факультета МГУ.

На встрече поднимались вопросы о международных планах по освоению космоса, научном и технологическом суверенитете, строительстве лунных баз и полигона для добычи полезных ископаемых, условиях безопасного нахождения человека в космосе. Для обсуждения этих и других проблем были приглашены ученые из институтов РАН и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Спустя 50 лет после лунной гонки интерес к Луне не угас. Единственный спутник Земли может стать перевалочным пунктом для полетов к Марсу, а исследования полярных и приполярных областей Луны позволят более детально изучить вопросы формирования Солнечной системы. О необходимости выходить за пределы МКС в дальний космос говорил д.ф.-м.н., профессор РАН, заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак: «Очень хочется узнать, что находится на Луне в полярных широтах. Это водяной лед и те летучие, которые принесли к нам астероиды и кометы. Анализируя их, мы сможем ответить на вопрос, как зародилась жизнь на Земле». В районы южного полюса Луны запланирован запуск посадочной автоматической межпланетной станции «Луна-25» уже в июле этого года.

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Об исследованиях верхнего слоя поверхности Луны, а также о практическом применении лунного грунта рассказала к.г.-м.н., заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Демидова: «Согласно различным исследованиям, лунные магмы сухие. Однако орбитальные данные указывают на то, что в полярных областях Луны может находиться некоторое количество водяного льда и других летучих». Геохимик-минералог заключила, что необходимы детальные исследования примесей и воды в реголите и возможность их использования в нуждах космонавтов. При этом за счет содержания большого количества стекла реголит может быть использован в качестве материала для строительства будущих лунных баз.

При обсуждении лунной колонизации были подняты вопросы, как защитить человека от радиации в открытом космосе и о необходимости создания комплексного подхода, включающем химическую, биологическую и физическую защиту космонавтов. «В космосе, на космической станции, нельзя летать больше чем четыре года. А на Луне человек не может находиться дольше, чем два года»,— заключил д.т.н, заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

Над вопросом обеспечения жизнедеятельности и безопасного пребывания человека в космосе также работают ученые из МГУ. «У нас есть интересный проект — космическая оранжерея, и мы надеемся к 2024 году эту оранжерею по выращиванию растений для питания космонавтов запустить»,— рассказал д.ф.-м.н., декан факультета космических исследовании МГУ Василий Сазонов. Он также отметил, что сейчас в первом университете страны реализуется еще один важный проект — развертывание к 2025 году сети малых космических аппаратов и запуск на орбиту еще около 20. В работу проекта активно вовлечены студенты факультета космических исследовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд Андрея Мельниченко Фото: Фонд Андрея Мельниченко

Вопрос о подготовке квалифицированных кадров, в том числе для проведения исследований космоса, затронул исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. Он рассказал о проводимой Фондом работе по формированию среды для развития талантов и реализации потенциала школьников в российских регионах. Это, в свою очередь, закладывает основы для формирования кадрового потенциала отечественной науки и промышленности. «Мы создаем условия для мотивированных ребят по периферии нашей страны — нами создана целая система образовательных центров с современными лабораториями. Наши выпускники идут как в крупнейшие российские компании, так и в науку, в инженерию для создания новых технологий».

Помимо насыщенного обмена мнениями, участники Научного кафе могли почувствовать себя космонавтами, сделавшими первые шаги на поверхности Луны. Эта возможность у них появилась благодаря разработке VR-центра МГУ «Луноход». С ее помощью каждый желающий смог попутешествовать по поверхности Луны в виртуальной реальности.

Состоявшееся мероприятие было первым из цикла запланированных встреч, следующая из которых состоится 6 июня и будет посвящена актуальным проблемам российского образования.

Фонд Андрея Мельниченко