Директором петербургского филиала «Мегафона» назначен Максим Токаренко

Бывший топ-менеджер самарского филиала ПАО «Мегафон» Максим Токаренко возглавит подразделение компании в Санкт-Петербурге, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе компании. На должности господин Токаренко сменит одного из основателей петербургского офиса «Мегафона» Владимира Бакалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Мегафон» Фото: пресс-служба ПАО «Мегафон»

Как рассказали в пресс-службе, в новой должности Максим Токаренко сосредоточится на качественном увеличении абонентской базы по сравнению с конкурентами за счет развития услуг мобильного интернета и расширении цифровых продуктов компании. Также он будет развивать бренд Yota.

Владимир Бакалов в свою очередь будет работать в стратегическом направлении для «Мегафона» по интеграции компании в национальные проекты Северо-Западного региона.

Максим Токаренко работает в «Мегафоне» с 2009. С 2012 по 2014 занимал руководящие позиции в отделениях компании в Республике Башкортостан и Тольятти, позже встал во главе самарского офиса оператора.

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