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В Саратове продают квартиру в доме из списка «съедобных» зданий мира

В Саратове выставили на продажу квартиру в «Доме-бутылке». В объявлении на портале купли-продажи указана стоимость 925 тыс. руб.

Квартира на Гоголя, 97 площадью 26,3 кв м расположена на первом этаже напротив входа. Окна выходят во двор, на солнечную сторону. Санузен совмещенный. Площадь кухни и прихожей составляет по пять квадратных метров, гостиной — 17. В объявлении говорится, что покупатель также получит парковочное место в закрытом дворе и возможность выращивать растения в саду. Дом внесен в список «съедобных» зданий мира ИА Lenta.ru.

Риелтор уточнил, что в доме есть электричество, холодная вода, газ и соответствующая печь. Он отметил, что покупателю придется вложиться в ремонт, в частности, установить ванну или душевую кабину. По его словам, желающих приобрести квартиру много. Преимущественно это пожилые люди. Многие приходят посмотреть, но из-за дальнейших сложностей мало кто серьезно задумывается о приобретении.

Краевед Алексей Голицын рассказал «Ъ-Средняя Волга», что дом построен в 1917 году. Специалист считает, что здание находится в сравнительно неплохом состоянии. По мнению господина Голицына, это заслуга местных жителей: «Капремонт там никогда не проводили».

В Комитете культурного наследия Саратовской области «Ъ» уточнили, что «Дом бутылка» не является памятником архитектуры. Планов на внесение здания в список выявленных ОКН также нет — соответствующих заявок не поступало. Это значит, с одной стороны, что дом не находится под охраной государства, и может быть признан аварийным; но, с другой, что в нем можно провести ремонт без получения специальных разрешений.

Дарья Васенина

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