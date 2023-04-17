Футбольный стадион построят в районе Мещерского озера

Нижегородское «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало положительное заключение на проект футбольного стадиона у физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский», сообщили в Главгосэкспертизе РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стадион с трибунами на 450 мест оборудуют системой освещения, а поле с искусственным покрытием получит систему подогрева, что позволит спортсменам тренироваться круглый год. Новый спортивный объект разместится на площади 9 тыс. кв.м., на поле предусмотрены технологические проезды для обслуживающей техники.

Застройщиком выступит «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Нижегородской области, проект подготовлен ООО «Ес-проект».

Владимир Зубарев