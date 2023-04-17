На западе Москвы произошел пожар в кафе «Плов центр»

В Москвы загорелось здание кафе на Бережковской набережной на площади около 200 кв. м, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного МЧС РФ. По словам администрации, людей в здании нет.

По данным Telegram-канала Readovka, возгорание произошло в кафе «Плов центр». Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

Источник агентства «Москва» сообщает, что в крыле горящего здания находится тюнинг-студия для автомобилей, где хранятся литиевые аккумуляторы. От высокой температуры они начали взрываться, пожарных на время отвели на безопасное расстояние.