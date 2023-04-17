SpaceX готовит первый запуск ракеты Starship с полной нагрузкой

Компания SpaceX намерена сегодня, 17 апреля, осуществить запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship с космодрома в Бока-Чика в Техасе. Это первый орбитальный полет Starship с полной нагрузкой. Старт запланирован на 8:00 по местному времени (16:00 мск).

Однако компания предупредила, что точное время запуска зависит от нескольких факторов, включая состояние самой ракеты-носителя, погодных условий, а также отсутствие посторонних объектов в зоне запуска. Посторонними объектами могут считаться суда у берегов Техаса рядом с Бока-Чика. Как отмечают в SpaceX, окно для запуска ракеты-носителя составляет 2 часа 30 минут. За 45 минут до запланированного времени запуска SpaceX начнет прямую трансляцию на своем канале в YouTube.

Планируется, что ракета-носитель достигнет суборбитальной скорости, совершит неполный виток вокруг Земли и вернется в атмосферу в районе Гавайских островов, где и приводнится примерно через полтора часа после взлета.

Накануне запуска глава SpaceX Илон Маск в свойственной ему манере настраивал своих подписчиков на то, что «всякое случается». «Я буду считать успехом уже то, что мы успеем удалиться от стартовой площадки до того, как (и если) что-то пойдет не так. Главное, чтобы не разнесло стартовую площадку», — заявил он своим подписчикам во время аудиоконференции на площадке Twitter Spaces.

В будущем Starship планируется использовать для доставки грузов и людей на разные орбиты Земли, а также для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Алена Миклашевская