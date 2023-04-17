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SpaceX готовит первый запуск ракеты Starship с полной нагрузкой

Компания SpaceX намерена сегодня, 17 апреля, осуществить запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship с космодрома в Бока-Чика в Техасе. Это первый орбитальный полет Starship с полной нагрузкой. Старт запланирован на 8:00 по местному времени (16:00 мск).

Однако компания предупредила, что точное время запуска зависит от нескольких факторов, включая состояние самой ракеты-носителя, погодных условий, а также отсутствие посторонних объектов в зоне запуска. Посторонними объектами могут считаться суда у берегов Техаса рядом с Бока-Чика. Как отмечают в SpaceX, окно для запуска ракеты-носителя составляет 2 часа 30 минут. За 45 минут до запланированного времени запуска SpaceX начнет прямую трансляцию на своем канале в YouTube.

Планируется, что ракета-носитель достигнет суборбитальной скорости, совершит неполный виток вокруг Земли и вернется в атмосферу в районе Гавайских островов, где и приводнится примерно через полтора часа после взлета.

Накануне запуска глава SpaceX Илон Маск в свойственной ему манере настраивал своих подписчиков на то, что «всякое случается». «Я буду считать успехом уже то, что мы успеем удалиться от стартовой площадки до того, как (и если) что-то пойдет не так. Главное, чтобы не разнесло стартовую площадку», — заявил он своим подписчикам во время аудиоконференции на площадке Twitter Spaces.

В будущем Starship планируется использовать для доставки грузов и людей на разные орбиты Земли, а также для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Алена Миклашевская

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Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото: NASA / Flickr

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Фото: Joel Kowsky / NASA

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Фото: NASA / Flickr

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Фото: NASA / Flickr

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Фото: ESA / Rosetta / Navcam

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Фото: NASA / Flickr

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Фото: РИА Новости

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Фото: NASA

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Фото: NASA / Flickr

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Фото: Nasa / Reuters

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Фото: Nasa / Reuters

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос»

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос»

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Фото: Nasa / Reuters

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Фото: Nasa / Reuters

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Фото: Kirill Kudryavtsev / AP

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Фото: SpaceX

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Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото: NASA / Flickr

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Фото: Joel Kowsky / NASA

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Фото: NASA / Flickr

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Фото: NASA / Flickr

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Фото: ESA / Rosetta / Navcam

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Фото: NASA / Flickr

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Фото: РИА Новости

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Фото: NASA

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Фото: NASA / Flickr

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Фото: Nasa / Reuters

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Фото: Nasa / Reuters

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос»

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос»

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Фото: Nasa / Reuters

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Фото: Nasa / Reuters

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Фото: Kirill Kudryavtsev / AP

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Фото: SpaceX

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