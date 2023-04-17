Возрожденное искусство

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о судьбе проекта, созданного в 90-е, а также о том, какой будет юбилейная выставка современного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С 19 по 23 апреля в Гостином дворе пройдет юбилейная — 20-я — художественная ярмарка «Арт-Москва». В девяностые и нулевые это была самая, пожалуй, престижная и даже «высоколобая» выставка России. В ней стремились принять участие все отечественные, а позже даже и иностранные операторы рынка, вспоминает Василий Бычков, гендиректор «Экспо-парка», компании, которая организовывает крупнейшие ярмарки искусства.

Он помнит, как в начале 2000-х вокруг «Арт-Москвы» одновременно было 42 спецпроекта, в том числе музейные. А в 2007-2008 годах среди экспонентов было 75 галерей, половину из которых (на конкурсной основе) составляли иностранные участники. Потом мировой кризис пришел и в Россию, и в 2013 году по соображениям экономической целесообразности ярмарку закрыли. Дотации, по словам Бычкова, составляли 5-6 млн руб. в год.

Но в 2018-м проект постепенно как-то стал возрождаться… Переехал из ЦДХ в Большой Манеж. Назвался RAF — Russian Antique Fair — созвучно с мировыми ярмарками BRAFA из Брюсселя или TEFAF из Маастрихта. Стали совмещать антиквариат с современностью.

«Итак, ярмарки предметов роскоши импонируют галереям современного искусства, поскольку они как раз переходят в такой разряд. В отличие от ярмарок чистого современного искусства, где речь идет только об искусстве, здесь возникает интонация, что ли, очень отчетливая, что современное искусство — тоже роскошь»,— говорит Василий Бычков.

Ну а сейчас это Гостиный двор. И вот 20-е издание легендарной «Арт-Москвы» прямо с историческим названием, но зато в новой форме. 150 галерей, 42 участника с антиквариатом, 40 — с современным искусством. Кстати, почетным гостем в этом разделе ярмарки стало посольство Нигерии, которое привезло работы современных нигерийских художников. 37 ювелиров, 22 представителя современного дизайна. И 15 стендов от московского Агентства креативных индустрий. Это совсем молодые художники — выпускники арт-вузов.