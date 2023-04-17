X5 Group приобрел 295 магазинов группы «Тамерлан»

Ритейлер X5 Group договорился о приобретении 100% компании «Тамерлан», которая управляет магазинами «Покупочка», «ПокупАлко» и супермаркетами «Га-Га» в Южном федеральном округе и Ставропольском крае,— всего 295 магазинов, сообщила пресс-служба X5 Group.

Группа компаний «Тамерлан» основана в 1999 году, насчитывает более 300 магазинов «Покупочка», «ПокупАлко», «Га-га» в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае и Калмыкии, указано на официальном сайте компании. В 2003–2013 годах компания по франшизе в регионах управляла магазинами сети «Пятерочка», принадлежащей X5 Group.

Как уточнила пресс-служба, большинство приобретенных магазинов находится в Волгоградской области. Их совокупная торговая площадь — 124,2 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках сделки X5 получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области площадью 30 тыс. кв. м, сообщили в компании.

«Благодаря приобретению компании "Тамерлан" мы сможем расширить свое присутствие на юге России и занять лидирующую позицию в этом регионе. В то же время покупатели получат больше возможностей приобретать широкий ассортимент товаров по доступным ценам в магазинах крупнейшего российского ритейлера»,— цитирует пресс-служба слова исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.

11 апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что согласовала сделку по приобретению Х5 Group торговых сетей «Покупочка», «ПокупАлко», «Га-га», которые развивает компания «Тамерлан». При этом Х5 Group сохраняет возможность продать или передать торговые точки третьим лицам, уточняется в сообщении ФАС. Стоимость сделки между X5 Group и «Тамерланом» не раскрывается. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает общую стоимость «Тамерлана» примерно в 4–6 млрд руб.

Подробнее — в материале «Х5 Group отправился за "Покупочкой"».

Эрдни Кагалтынов