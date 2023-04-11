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Коммерсантъ FM
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Х5 Group отправился за «Покупочкой»

Ритейлер может выкупить своего франчайзи

Х5 Group, развивающая магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», заинтересовалась приобретением у своего бывшего партнера по франшизе — компании «Тамерлан» региональных сетей «Покупочка», «ПокупАЛКО» и «Га-га». Сделку согласовала ФАС. Эксперты оценивают стоимость регионального ритейлера в 4–6 млрд руб.

Магазин сети универсамов «Покупочка» в Самаре

Магазин сети универсамов «Покупочка» в Самаре

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Магазин сети универсамов «Покупочка» в Самаре

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) официально сообщила, что согласовала сделку по приобретению Х5 Group торговых сетей «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Га-га», которые развивает компания «Тамерлан». При этом Х5 Group сохраняет возможность продать или передать торговые точки третьим лицам, уточняется в сообщении ФАС.

Группа компаний «Тамерлан» основана в 1999 году, насчитывает более 300 магазинов «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Га-га» в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае и Калмыкии, указано на официальном сайте компании. В 2003–2013 годах компания по франшизе в регионах управляла магазинами сети «Пятерочка», принадлежащей X5 Group.

Стоимость сделки между X5 Group и «Тамерланом» не раскрывается. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает общую стоимость «Тамерлана» примерно в 4–6 млрд руб.

В пресс-службе X5 Group отметили, что одним из приоритетов стратегии группы является развитие через приобретение контрольных долей региональных игроков.

Ритейлер рассматривает возможность для подобных партнерств во всех регионах, поэтому в некоторых случаях для изучения позиции регулятора направляет ходатайства в ФАС, указывают в X5 Group. В ГК «Тамерлан» оперативно не ответили на запрос «Ъ».

Это не первая сделка между Х5 Group и группой «Тамерлан». В октябре 2014 года федеральный ритейлер приобрел самарское подразделение «Тамерлана». Тогда 103 магазина, работавшие в Самарской области под брендом «Покупочка», вошли в торговую сеть «Пятерочка».

По оценке «Infoline-Аналитики», группе «Тамерлан» удалось по итогам 2022 года нарастить выручку на 20%, до 26 млрд руб. без НДС. Михаил Бурмистров отмечает, что торговые сети группы занимают сильные позиции в южных регионах. Так, в Волгоградской области доля ритейлера достигает 8%, в Астраханской — более 3%.

Х5 приобретает контроль в двух крупных сибирских ритейлерах

По мнению эксперта, Х5 Group может интегрировать местные торговые сети под бренды «Пятерочка» и «Перекресток» или продолжать развивать локальные бренды по аналогии с сибирскими ритейлерами «Красный Яр» и «Слата». В обоих случаях сделка по приобретению «Тамерлана» позволит ритейлеру усилить свои позиции в южных регионах, считает господин Бурмистров.

Алина Савицкая

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