Bentley посвятила Continental GT победе в «24 часах Ле-Мана»

Компания Bentley показала купе Continental GT и кабриолет Continental GTC, отсылающие к гоночному прототипу Bentley Speed 8, выигравшему в 2003 году марафон «24 часа Ле-Мана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bentley Speed 8 и Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley Следующая фотография 1 / 4 Bentley Speed 8 и Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley Bentley Continental GT Le Mans Collection Фото: Bentley

Специалисты придворного тюнинг-ателье Mulliner подготовили автомобили, оформленные в стиле победоносной модели. Спорткары окрашены в темно-зеленый цвет Verdant с продольной полосой оттенка Moonbeam на капоте и крыше. Часть элементов выполнена в черном цвете Beluga, включая 22-дюймовые колеса, а также машина оснащена опциональными пакетами Blackline Specification и Styling Specification с углепластиковым аэродинамическим обвесом. На решетке радиатора белым цветом Arctica нанесена цифра «7», отсылающая к стартовому номеру гоночного Bentley Speed 8.

Салон отделан кожей и тканью Dynamica, декоративные панели выполнены шпона и углепластика. Карбоновая вставка имеет инкрустацию в виде шести победоносных венков, олицетворяющих победы Bentley в марафоне «24 часа Ле-Мана». Силуэт прототип Bentley Speed 8 появился на накладках порогов. Главной изюминкой модели стала вращающаяся «витрина» на передней панели, где вместо одного из циферблатов расположено окошко с частью клапана 4-литрового V8 от победоносного прототипа — с двигателя Bentey Speed 8 были снят 24 из 32 клапанов и разделены пополам, чтобы создать 48 артефактов для эксклюзивной коллекции спорткаров.

Технически Bentley Continental GT Le Mans Collection не изменились. Автомобили оснащены 660-сильным 6-литровым турбомотором W12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и полноуправляемым шасси, а карбон-керамические тормоза входят в базовое оснащение.

Всего будет сделано 48 экземпляров Bentley Continental GT Le Mans Collection, посвященных 20-летию победы Bentley Speed 8 в «24 часах Ле-Мана» в 2003 году.

Максим Вершинин

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