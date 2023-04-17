В Челябинской области поезд «Ласточка» насмерть сбил школьницу

В поселке Джабык Карталинского района Челябинской области электропоезд «Ласточка» сбил насмерть школьницу. Трагическое происшествие случилось утром 17 апреля, сообщает Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) в своем telegram-канале.

По данным ЮУЖД, в 7:45 местного времени на станции Джабык машинист поезда увидел человека на путях, подал сигнал большой громкости, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. «Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Южно-Уральская железная дорога приносит свои соболезнования родным и близким погибшего»,– говорится в сообщении.

Местная газета «Карталинская новь» сообщает со ссылкой на депутата Игоря Рахмангулова, что погибла несовершеннолетняя жительница Джабыка. Железная дорога делит поселок пополам и детям приходится переходить ее по пути в школу.