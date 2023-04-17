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Коммерсантъ FM
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Катапультирование привело к условной посадке

Авиаторы осуждены по делу о гибели трех членов экипажа

Как стало известно “Ъ”, суд второй инстанции утвердил условные сроки пилоту сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 Алексею Скворцову и заместителю начальника инженерно-авиационной службы того же подразделения капитану Игорю Аристову, признанным виновными в случайном катапультировании экипажа из трех офицеров, которые погибли. Летчик, успевший под следствием поучаствовать в СВО, пытался доказать, что к трагедии привела неисправность машины, возникшая после ее техобслуживания, но безуспешно.

2-й Западный окружной военный суд отклонил жалобы заместителя командира эскадрильи Ту-22М3 майора Алексея Скворцова и заместителя начальника инженерно-авиационной службы того же подразделения капитана Игоря Аристова. Таким образом, приговор Калужского гарнизонного военного суда, которым они были осуждены соответственно на 3 года и 2 года 6 месяцев условно за нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), повлекшее по неосторожности гибель трех человек, вступил в законную силу. Прокуратура настаивала на реальных сроках для подсудимых.

Исковые требования к офицерам в рамках уголовного дела не заявлялись. Но по требованию Минобороны полк может взыскать с них в рамках гражданского судопроизводства 4 млн руб., в которые была оценена стоимость трех разбитых в результате катапультирования кресел Ту-22М3 и бортового электрооборудования самолета, изъятого следствием для экспертиз. Восстановить пострадавший в результате аварии борт до сих пор не удалось.

С вынесенным решением офицеры не согласились, планируя обжаловать его в кассационном военном суде.

Авария произошла 23 марта 2021 года на аэродроме Шайковка в Калужской области. В этот день в части были запланированы сразу две проверки. Замкомандира эскадрильи Скворцов должен был совершить так называемый контрольный облет бомбардировщика, только что вернувшегося после планового техобслуживания в ПАО «Туполев». В свою очередь, командиру части полковнику Вадиму Белослюдцеву, штурману полка майору Денису Султанову и штурману-инструктору подполковнику Александру Подсобляеву предстояло проверить летные навыки самого Алексея Скворцова, поэтому в кабину бомбардировщика перед стартом сели сразу четверо.

При подготовке бомбардировщика к старту пилот начал подавать электричество к различным узлам самолета, но в момент включения им так называемого автомата защиты с расцепителем (АЗР) системы принудительного покидания машины экипажем она неожиданно сработала. Автоматика Ту-22М3 позволяет командиру в течение примерно пяти секунд эвакуировать подчиненных без их согласия, а сам он после этого катапультируется уже вручную. Офицеров выбросило из кабины, а поскольку парашютные системы их кресел не наполнились набегающим воздушным потоком, все трое разбились после падения.

С первого же дня расследования все его участники согласились с тем, что включенный майором защитный автомат должен был лишь привести систему покидания в готовность, но не активировать ее. В итоге сначала техническая комиссия Минобороны, а вслед за ней и военное следствие пришли к выводу о том, что трагедия произошла из-за поднятого тумблера-рычажка аварийного покидания, расположенного на приборной панели командира. В данном случае АЗР сыграл роль включателя катапультирования. Майор Скворцов, по версии следствия, был виновен в том, что при посадке в самолет случайно задел рычажок покидания, а капитан Аристов — в том, что не обратил внимания на отсутствие защитной крышки тумблера перед выпуском боевой машины в рейс.

Сами осужденные с этой версией не согласились. Как пояснили “Ъ” однополчане военных летчика и техника, включить тумблер покидания случайно невозможно, поскольку в Ту-22М3 он дополнительно защищен еще и специальной запломбированной планкой, которую командир должен сорвать усилием пальцев. Стоит отметить, что даже после этого действия эвакуация экипажа не происходит — перед пилотами лишь загораются табло «Принудит. покидание», предписывающие им подготовиться к выброске. Активацию пиропатронов катапульт вызывает лишь поднятие командиром второго тумблера.

О том, что майор Скворцов не трогал систему покидания, по данным его коллег, стало известно после катастрофы. К кабине борта №21, по их данным, сразу же подкатили лестницу-стремянку, поднявшийся на нее заместитель командира полка убедился в том, что переключатели находятся в штатном положении, и приказал подчиненным сфотографировать улики. Долгое время не было претензий к пилоту и у следствия. Алексей Скворцов пояснил на допросе, что тщательно осматривал кабину перед полетом, к переключателям покидания не прикасался, а затем еще и подтвердил свои показания, трижды пройдя проверку на полиграфе. В его пользу оказались и результаты экспертиз, установивших, что отпечатков пальцев и потожировых следов пилота и техника на тумблерах нет.

Кстати, пока шло следствие, оба офицера выполняли поставленные перед ними боевые задачи в Сирии и на Украине, за что были отмечены госнаградами.

Сами осужденные убеждены, что причиной трагедии стали технические неисправности бомбардировщика. По их утверждению, после модернизации систем радиосвязи и навигации в электропроводке Ту-22М3 обнаружили следы пайки и металлические частицы. Один из разъемов оказался расстыкованным, а, например, табло «Принудит. покидание» не горели, что могло свидетельствовать о произошедшем в цепях коротком замыкании. Назначенная следствием техническая экспертиза, по мнению осужденных, не обратила должного внимания на качество ремонта, а независимая, заказанная уже защитой, могла исследовать только документы, поскольку к вещдокам специалистов не допустили.

В ПАО «Туполев» на запрос “Ъ” не ответили.

Сергей Машкин

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