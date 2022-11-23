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Коммерсантъ FM
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Нехватка работников прибавила им уверенности

Мониторинг рынка труда

Дефицит кадров, усилившийся из-за частичной мобилизации, дал работникам дополнительную уверенность в перспективах своего трудоустройства на российском рынке труда. Такой вывод можно сделать из опроса аналитического центра НАФИ, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Абсолютное большинство опрошенных (90%) в октябре были уверены в том, что не потеряют работу в ближайший месяц. Летом доля респондентов с такой уверенностью была ниже и колебалась вокруг отметки 85–87%. Это, вероятно, было вызвано уходом ряда западных компаний из РФ и неопределенными перспективами выкупа их бизнеса российскими предпринимателями. Но уже в сентябре доля респондентов, оценивающих ситуацию на российском рынке труда как позитивную для работников, выросла на 3 процентных пункта (п. п.). Доля работников, считающих, что они в ближайшее время могут потерять работу, сократилась на 2 п. п. и составила 6%.

Среди уверенных в стабильности своей работы больше людей с высоким уровнем дохода (53% в этой группе против 32% в группе обладателей среднего дохода). Неожиданностью результатов опроса оказалось то, что женщины оценивают свои трудовые перспективы лучше, чем мужчины (41% уверенных в сохранении рабочего места против 31%). Это, вероятно, отражает выросший интерес работодателей к соискателям, которые могут стать альтернативой мужчинам среднего возраста, подпадающим под мобилизацию (подробнее см. “Ъ” от 19 ноября).

Отметим, что, по данным опроса НАФИ, в то же время доля опрошенных, которые считают, что в случае потери нынешнего места работы так или иначе найдут новое рабочее место с таким же или более высоким уровнем заработной платы, значительно сократилась. Если в сентябре об этом заявляли 58% респондентов, то в октябре их доля упала до 51%. При этом в октябре доля тех, кто считает, что новую работу можно будет найти с большим трудом или же ее не получится найти совсем, составила 43%. По сравнению с показателями мая—сентября доля таких респондентов выросла на 6 п. п., а относительно марта — на 2 п. п. При этом наименее оптимистично относительно своих перспектив найти новую работу в случае потери имеющейся настроены россияне среднего возраста.

Анастасия Мануйлова

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