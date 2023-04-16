В Иране 10 военных приговорили к тюремным срокам по делу о сбитом украинском Boeing в 2020 году

Суд в Иране приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению, признав их виновными в причастности к крушению украинского пассажирского Boeing в 2020 году, сообщает AFP. Командир военных получил 10 лет тюрьмы. Девять других фигурантов дела были приговорены к срокам от одного до трех лет тюремного заключения.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 176 человек. Катастрофа произошла в тот момент, когда армия Ирана наносила ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские власти признали, что лайнер сбили непреднамеренно — оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Пять стран обвиняли Иран в отказе платить компенсацию за сбитый Boeing.

Фотогалерея Крушение украинского самолета в Иране Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни Фото: Reuters / Iran Press На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа Фото: AP Все летевшие в самолете погибли Фото: Reuters / Iran Press По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя Фото: AP По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик Фото: AP Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737 Фото: Reuters / Iran Press Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев Фото: AP Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели Фото: AP Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС) Фото: Reuters / Iran Press Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации Фото: Reuters / Iran Press Спасатели на месте трагедии Фото: AP / Ebrahim Noroozi Спасатели на месте трагедии Фото: Reuters Спасательные работы на месте трагедии Фото: Reuters Спасательные работы на месте трагедии Фото: AP / Ebrahim Noroozi Спасательные работы на месте трагедии Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 15 Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни Фото: Reuters / Iran Press На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа Фото: AP Все летевшие в самолете погибли Фото: Reuters / Iran Press По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя Фото: AP По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик Фото: AP Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737 Фото: Reuters / Iran Press Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев Фото: AP Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели Фото: AP Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС) Фото: Reuters / Iran Press Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации Фото: Reuters / Iran Press Спасатели на месте трагедии Фото: AP / Ebrahim Noroozi Спасатели на месте трагедии Фото: Reuters Спасательные работы на месте трагедии Фото: Reuters Спасательные работы на месте трагедии Фото: AP / Ebrahim Noroozi Спасательные работы на месте трагедии Фото: Reuters Смотреть

Лаура Кеффер