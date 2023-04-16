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Коммерсантъ FM
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В Иране 10 военных приговорили к тюремным срокам по делу о сбитом украинском Boeing в 2020 году

Суд в Иране приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению, признав их виновными в причастности к крушению украинского пассажирского Boeing в 2020 году, сообщает AFP. Командир военных получил 10 лет тюрьмы. Девять других фигурантов дела были приговорены к срокам от одного до трех лет тюремного заключения.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 176 человек. Катастрофа произошла в тот момент, когда армия Ирана наносила ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские власти признали, что лайнер сбили непреднамеренно — оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Пять стран обвиняли Иран в отказе платить компенсацию за сбитый Boeing.

Фотогалерея

Крушение украинского самолета в Иране

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Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни

Фото: Reuters / Iran Press

На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа

На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа

Фото: AP

Все летевшие в самолете погибли

Все летевшие в самолете погибли

Фото: Reuters / Iran Press

По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя

По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя

Фото: AP

По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик

По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик

Фото: AP

Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737

Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737

Фото: Reuters / Iran Press

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев

Фото: AP

Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели

Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели

Фото: AP

Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС)

Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС)

Фото: Reuters / Iran Press

Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации

Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации

Фото: Reuters / Iran Press

Спасатели на месте трагедии

Спасатели на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасатели на месте трагедии

Спасатели на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасательные работы на месте трагедии

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

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Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни

Фото: Reuters / Iran Press

На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа

Фото: AP

Все летевшие в самолете погибли

Фото: Reuters / Iran Press

По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя

Фото: AP

По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик

Фото: AP

Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737

Фото: Reuters / Iran Press

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев

Фото: AP

Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели

Фото: AP

Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС)

Фото: Reuters / Iran Press

Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации

Фото: Reuters / Iran Press

Спасатели на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасатели на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

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Лаура Кеффер

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