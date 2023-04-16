В Иране 10 военных приговорили к тюремным срокам по делу о сбитом украинском Boeing в 2020 году

Суд в Иране приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению, признав их виновными в причастности к крушению украинского пассажирского Boeing в 2020 году, сообщает AFP. Командир военных получил 10 лет тюрьмы. Девять других фигурантов дела были приговорены к срокам от одного до трех лет тюремного заключения.
Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 176 человек. Катастрофа произошла в тот момент, когда армия Ирана наносила ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские власти признали, что лайнер сбили непреднамеренно — оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Пять стран обвиняли Иран в отказе платить компенсацию за сбитый Boeing.