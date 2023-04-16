Теннисист Андрей Рублев выиграл первый турнир категории Masters в карьере

Россиянин Андрей Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Монте-Карло. Игра продлилась 2 часа 34 минут и закончилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Турнир проводился на грунтовых кортах, его призовой фонд превышает €5,7 млн.

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Фото: Eric Gaillard, Reuters Андрей Рублев

Фото: Eric Gaillard, Reuters

Для 25-летнего россиянина это третий выход в финал турнира категории Masters и первый титул. Ранее он дважды проигрывал в финале: в апреле 2021 года уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6), в августе того же года — представителю Германии Александру Звереву (2:6, 3:6).

На счету Рублева 15 побед на турнирах ATP. В частности, он является обладателем Кубка Дэвиса 2021 года, а также Кубка ATP 2021 года, который он получил в составе сборной России.

Лаура Кеффер