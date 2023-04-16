Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теннисист Андрей Рублев выиграл первый турнир категории Masters в карьере

Россиянин Андрей Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Монте-Карло. Игра продлилась 2 часа 34 минут и закончилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Турнир проводился на грунтовых кортах, его призовой фонд превышает €5,7 млн.

Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Eric Gaillard, Reuters

Андрей Рублев

Фото: Eric Gaillard, Reuters

Для 25-летнего россиянина это третий выход в финал турнира категории Masters и первый титул. Ранее он дважды проигрывал в финале: в апреле 2021 года уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6), в августе того же года — представителю Германии Александру Звереву (2:6, 3:6).

На счету Рублева 15 побед на турнирах ATP. В частности, он является обладателем Кубка Дэвиса 2021 года, а также Кубка ATP 2021 года, который он получил в составе сборной России.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...