Саудовская Аравия перевела еще 4% акций Saudi Aramco в суверенный фонд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил в воскресенье, что перевел 4% принадлежавших ему акций Saudi Aramco под управление Saudi Arabian Investment Company (Sanabil Investments), которая целиком контролируется суверенным фондом страны (PIF). Принц продолжит оставаться крупнейшим акционером нефтяной компании, отмечает «Аль-Арабия». Теперь он удерживает 90,18% Saudi Aramco.

Это уже второй подобный транш акций нефтяного гиганта в портфель суверенного фонда. Первые 4% были переведены в середине февраля. Как тогда отмечалось в сообщении фонда, эти трансакции «являются частью долгосрочной стратегии Саудовской Аравии по реструктуризации экономики» и снижению ее зависимости от экспорта нефти. В целом правительство страны намерено увеличить портфель PIF к 2025 году до 4 трлн риалов ($1,1 трлн).

Кирилл Сарханянц