Деньги сбились с дороги

В первом квартале бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры снизилось год к году в 2,4 раза. Подрядчики госстроек получили всего 33,2 млрд руб. При текущей нестабильности цен на материалы и оборудование снижение авансирования влечет удорожание строек, предупреждают эксперты и участники рынка. В итоге подрядчики, заключившие с госзаказчиками крупных строек контракты с фиксированной стоимостью, рискуют столкнуться с серьезными кассовыми разрывами. Это, предупреждают строители, может сказаться на сроках завершения проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось исследование Sherpa Group, где говорится, что в январе—марте темпы освоения средств из бюджета РФ по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КП) замедлились. Подрядчики получили 33,2 млрд руб., что в 2,4 раза меньше год к году. Это 20,7% от общей суммы, заложенной на реализацию плана в 2023 году. В первом квартале 2022 года было освоено 26% бюджета КП. В Минтрансе, курирующем реализацию комплексного плана, на запрос “Ъ” не ответили.

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — один из 13 нацпроектов, принятых в 2018 году для реализации майских указов Владимира Путина. Он, в частности, предполагает строительство крупной железнодорожной инфраструктуры, автомагистрали Европа—Западный Китай, объектов в рамках проекта «Северный морской путь».

Первый квартал 2022 года, по словам гендиректора Sherpa Group Александры Галактионовой, оказался рекордным и «даже аномальным» по объему выделенных средств для КП, особенно на фоне января—марта 2019–2021 годов, когда подрядчики госстроек получили всего 5–12% от годовых бюджетов.

В прошлом году это поддержало стройиндустрию на фоне экономического и финансового кризиса, развернувшегося после начала военных действий на Украине: подрядчики за счет участия в госпрограмме смогли нивелировать потери из-за снижения темпов строительства коммерческих объектов. В 2022 году из бюджета страны на такие проекты направлено на 35% средств больше год к году. В итоге заметнее всего — на 20–25% год к году — удалось нарастить выручку автодорожным и железнодорожным строителям.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает снижение объемов освоения средств в первом квартале 2023 года с тем, что в прошлом году ОАО РЖД выдало подрядчикам БАМа и Транссиба авансы на общую сумму 39,4 млрд руб. из бюджета, заложенного на этот год. «Эти средства могли быть учтены в четвертом квартале 2022 года»,— предполагает эксперт. Однако он все же считает текущую динамику освоения бюджета в рамках КП «неблагоприятной на фоне общих беспрецедентных бюджетных расходов» с начала 2023 года.

Если ситуация не изменится, это может создать дополнительные риски для подрядчиков, считает господин Бурмистров. Это грозит появлением у подрядчиков кассовых разрывов и проблем с финансированием последующих работ и поставок, что неминуемо скажется на сроках завершения строек, соглашается гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

При текущей нестабильности цен на стройматериалы любое промедление авансирования влечет повышение себестоимости, что при подписанных госконтрактах с фиксированной ценой снижает доходность для подрядчиков, добавляет член генсовета «Деловой России» Олег Малахов. Проблема усугубляется тем, что после введения ЕС и США санкций в отношении России не по всем видам сырья и оборудования все еще найдены альтернативные поставщики, к тому же окончательно не стабилизировалась логистика, добавляет господин Плиев.

У специализированных подрядчиков в текущих условиях мало альтернатив госстройкам. Девелоперы, в отличие от государства, не могут предложить такой объем заказов, который позволил бы компаниям полностью загрузить свои мощности, считает Александра Галактионова.

Кроме того, число крупных проектов коммерческого назначения серьезно сократилось, отмечает Михаил Бурмистров. Так, например, в этом году будет введено только 200 тыс. кв. м офисной недвижимости в Москве, что в полтора раза меньше объемов прошлого года (см. “Ъ” от 26 января). Из-за снижения спроса сокращается и ввод новых жилых проектов. Также замедлилось строительство логопарков: в 2023 году, по прогнозам NF Group, объем ввода складов в Москве и Подмосковье может составить 1,6 млн кв. м, что на 18% меньше год к году.

Дарья Андрианова