Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле повредил позвоночник в ДТП

Нападающий итальянского футбольного клуба «Лацио» Чиро Иммобиле повредил позвоночник и получил перелом ребра в результате ДТП, сообщила пресс-служба команды. По данным Rai News 24, автомобиль футболиста столкнулся с трамваем. Пострадали еще восемь находившихся в трамвае пассажиров, сам он сошел с рельсов. Кто был виновником аварии, пока не установлено. В клубе заявили, что Иммобиле остается под наблюдением врачей в отделении неотложной медицинской помощи в Риме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиро Иммобиле

Фото: Jennifer Lorenzini, Reuters Чиро Иммобиле

Фото: Jennifer Lorenzini, Reuters

33-летний Иммобиле играет за «Лацио» с 2016 года. В этом сезоне футболист забил 12 голов в 30 матчах. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 61 очком. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020. В 2021 году «Лацио» выиграл чемпионат Европы, также он дважды завоевывал Суперкубок Италии.

Лаура Кеффер