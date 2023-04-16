В Индии в прямом эфире застрелили экс-депутата, осужденного за похищения

В Индии убили бывшего депутата Атика Ахмеда, приговоренного к пожизненному сроку за похищения людей. Его вместе с братом Ашрафом, который также осужден, застрелили во время прямого эфира — у них брали интервью по дороге в местную больницу для медосмотра, сообщает «Аль-Джазира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Jazeera Фото: Al Jazeera

Инцидент произошел в городе Праяградж. Обоим заключенным несколько раз выстрелили в голову. Трое нападавших прибыли на мотоциклах и выдали себя за журналистов. Они были задержаны на месте, сейчас их допрашивают, их мотивы пока не установлены.

60-летний Атик Ахмед в 2004 году был избран в парламент Индии. Его отправили в тюрьму в 2019-м. Как уточняет телеканал, против бывшего политика было возбуждено более 100 дел. Несколько дней назад полиция в ходе перестрелки также убила его 19-летнего сына, которого обвиняли в убийстве человека.

Лаура Кеффер