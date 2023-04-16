The Sunday Times оценила состояние Карла III в £600 млн

Личный состояние 74-летнего короля Карла III составляет £600 млн (около $745 млн), тогда как состояние его матери, королевы Елизаветы II, в 2022 году оценивалось в £370 млн (около $460 млн). Эту сумму он скопил как один из крупнейших землевладельцев королевства, а также через операции с недвижимостью и инвестициями. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На протяжении многих лет, еще до вступления на трон, будучи принцем, Чарльз откладывал часть прибыли, которую он получал, управляя герцогством Корнуолл, зарабатывал за счет жилищного строительства и продажей продукции собственного производства. Также Чарльз известен скромным образом жизни, что связано с его деятельностью в защиту окружающей среды.

В период с 2011 по 2022 год принц Чарльз увеличил годовую прибыль герцогства Корнуолл на 42,6%, до £25,4 млн.

Более 30 лет назад он также запустил свою линейку товаров Duchy Originals, торгуя продуктами из своего поместья Хайгроув-Хаус, которые сначала продавались через Harrods и Fortnum & Mason, а затем — через сеть Waitrose.

Американский журнал Forbes в 2022 году писал, что Чарльз унаследовал от своей матери большие участки земли, королевские поместья, редкие драгоценности, картины и другое личное имущество. По данным на сентябрь 2022 года, Карл III курировал портфель активов покойной королевы на сумму $42 млрд (по нынешнему курсу почти £34 млрд), находящихся в доверительном управлении королевства.

В середине 2022 года Forbes оценил личные активы Карла III в $500 млн (около £402 млн). При этом ему не надо платить налог на наследство благодаря соглашению 1993 года с британским правительством.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в своей шотландской резиденции в Балморале на 97-м году жизни. Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Мария Федотова